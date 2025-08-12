Botulismo alimentare: il punto della situazione con il Prof. Andrea Bruni, Direttore della Terapia Intensiva di Cosenza

Negli ultimi giorni, l’Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza ha affrontato un delicato caso di botulismo alimentare che ha visto coinvolti diversi pazienti ricoverati in terapia intensiva. Per fare chiarezza sull’evoluzione clinica, la gestione delle scorte di antitossina e le misure di prevenzione attivate, abbiamo intervistato il Prof. Andrea Bruni, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Terapia Intensiva e Anestesiologica.

Dalle sue parole emergono dettagli fondamentali sull’approccio terapeutico adottato, lo stato attuale dei pazienti e le strategie messe in campo per evitare nuovi casi, in un contesto di massima collaborazione tra ospedale e autorità sanitarie.

1. Quali segnali clinici vi hanno fatto capire che era possibile trasferirli in reparto?

Il trasferimento dei pazienti dalla terapia intensiva al reparto ordinario è stato possibile grazie a una valutazione attenta dei parametri clinici. In particolare, ci siamo basati su un miglioramento della funzione respiratoria, sulla stabilità emodinamica e sul progressivo miglioramento dei sintomi neurologici. Una volta accertato che i pazienti non necessitavano più di monitoraggio intensivo abbiamo ritenuto sicuro e appropriato il trasferimento.

2. Sappiamo che sono arrivate tre nuove fiale di antitossina via elicottero. Come state organizzando la gestione di queste scorte nei prossimi giorni?

La gestione delle scorte di antitossina avviene secondo precise linee guida ministeriali, in stretta collaborazione con il Centro Nazionale di Riferimento del Ministero della Salute che è quello di Pavia. Le fiale sono custodite in Rianimazione, in ambiente controllato e disponibili per l’uso immediato, qualora dovessero emergere nuovi casi o si rendesse necessaria un’ulteriore somministrazione. Siamo in continuo contatto con il Centro Nazionale di Riferimento insieme al quale selezioniamo i pazienti a cui somministrare l’antitossina.

3. Attualmente si parla di sei pazienti in terapia intensiva. Con quali criteri li definite “critici” e qual è la loro situazione?

Definiamo “critici” quei pazienti che presentano compromissione della funzione respiratoria e necessitano di un monitoraggio intensivo h 24, oltre a marcati segni neurologici come paralisi craniche e muscolari. Al momento, i pazienti ricoverati in terapia intensiva si trovano in condizioni stabili ma ancora sotto stretta osservazione, con un’evoluzione clinica che richiede monitoraggio continuo. La prognosi resta riservata, ma ci sono segnali incoraggianti di risposta al trattamento.

4. Tutti i pazienti hanno ricevuto l’antitossina: la risposta al trattamento è simile per tutti o avete notato differenze?

L’antitossina non è stata somministrata a tutti i pazienti, ma solo a quelli che hanno presentato una progressione dei sintomi, seguendo i protocolli terapeutici internazionali. Come spesso accade, la risposta al trattamento può variare da paziente a paziente, in base a diversi fattori: il tempo trascorso dall’ingestione della tossina, lo stato generale di salute, l’età e la dose di tossina assorbita. In alcuni casi abbiamo osservato un miglioramento più rapido, in altri la ripresa è più graduale, ma in generale possiamo dire che la somministrazione tempestiva ha avuto un impatto positivo sul decorso.

5. Infine, quali misure state mettendo in atto, dentro e fuori dall’ospedale, per evitare nuovi casi di botulismo alimentare?

All’interno dell’ospedale abbiamo attivato tutte le procedure di segnalazione e tracciamento previste, in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali e nazionali. Stiamo collaborando con l’ASP, l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute per identificare con precisione l’origine dell’alimento contaminato.

Parallelamente, sono state avviate attività di informazione pubblica da parte della Direzione Strategica della Azienda Ospedaliera. La prevenzione resta la nostra arma più efficace: per questo invitiamo tutti a prestare massima attenzione alla provenienza, conservazione e preparazione degli alimenti.

Rita Tulelli