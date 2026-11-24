Momenti di forte apprensione ieri sera sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Morano Calabro (Cosenza), dove un grosso bovino ha causato un incidente.

L’animale, probabilmente entrato in carreggiata attraverso un varco nelle barriere di protezione, è stato travolto da un’auto che sopraggiungeva mentre sulla zona si abbattevano vento forte e pioggia.

​Nell’impatto il bovino è morto e, con le corna, ha sfondato il parabrezza arrivando a sfiorare il volto del giovane alla guida, rimasto ferito in modo lieve. Subito dopo l’accaduto si sono fermati alcuni automobilisti di passaggio per prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono quindi arrivati i sanitari del Suem 118, che hanno trasferito il conducente all’ospedale di Castrovillari per gli accertamenti, insieme agli agenti della Polizia stradale per i rilievi di rito e al personale Anas.