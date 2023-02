Boys Marinate e Vigor Old Boys guidano la classifica del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C.

Al termine della decima giornata di andata del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio (VV) e la Boys Marinate di Vibo Marina guidano appaiate la vetta della classifica, con un Pianopoli Amatori che insegue il duo di testa a due lunghezza, ma con una partita in meno, dovendo recuperare un incontro in trasferta, rendendo visita alla squadra del Borboruso nel Cuore.

In questa giornata due erano le partite di alta classifica, Alchimia Jonica-Boys Marinate e Pianopoli Amatori-Real Filadelfia, terminate entrambe con l’identico risultato, con un pareggio e con una rete per parte. In entrambi i casi sono andate in vantaggio per prime le squadre ospitate, con le squadre di casa in affanno a rincorrere e solo nella parte finale del secondo tempo sono riuscite a riequilibrare le sorti degli incontri.

Ad onor del vero nell’incontro svoltosi a Montepaone Lido, l’Alchimia Jonica è riuscita persino a sbagliare un calcio di rigore al sesto minuto del primo tempo, con Antonio Giampà della Boys Marinate che commette un fallo in area su Giuseppe Teti e l’arbitro Mario Palmieri da Cosenza, con trascorsi nel massimo campionato di serie A, che non ha nessuna esitazione a decretare la massima punizione.

Si incarica di battere dagli undici metri il bomber Saverio Agresta che si fa ipnotizzare nella conclusione dal sempre pur valido Michele Nusdeo, classe 54, con trascorsi di dirigente accompagnatore ed allenatore dei portieri della Lazio. Il tiro del bomber soveratese è debole e centrale, facile preda dell’estremo difensore vibonese.

Comunque partita ben giocata da entrambe le squadre, che hanno dimostrato ancora una volta il loro potenziale agonistico e tecnico. Il Real Filadelfia, invece, arrivato al Pino Catania di Pianopoli con altri propositi, si è dovuto accontentare di un pari, infatti la squadra di mister Bartucca era entrata in campo concentrata e determinata a far sua la partita, a riprova di ciò il cronista annotava a fine partita almeno quattro occasioni limpide da rete, alcune non sfruttate per imprecisione dei propri attaccanti, altre neutralizzate con interventi di qualità dall’estremo difensore di casa Antonio Pitagora, mentre di converso la squadra di casa, a fine partita ha recriminato anch’essa e non poco per l’infortunio occorso e per l’uscita dal campo, anticipatamente, a pochi minuti dalla fine del primo tempo del suo capitano Rosario Salerno, vero faro ed ispiratore delle azioni offensive della squadra di mister De Sensi.

La Casa dello Sport dalla trasferta di Borboruso invece torna vittoriosa, tre punti che alimentano ancora di più la speranza per la formazione del presidente Bentivoglio di entrare nelle lotto delle squadre che ambiscono alla griglia play-off, mentre gli atleti silani del presidente Bonacci incappano in una battuta di arresto imprevista, tenuto conto che quest’estate era stato costruito un roster di tutto rispetto con calciatori di esperienza e di qualità, per poter competere alla pari con le altre squadre del girone.

La Peppe Teti di Soverato ha faticato più del previsto per avere la meglio della Lamezia Golfo, il quattro ad uno finale non deve portare a facili conclusioni; infatti la squadra lametina ha giocato a viso aperto tutta la partita, mettendo in difficoltà la blasonata formazione di casa, ma alla fine la migliore condizione fisica ed atletica degli uomini di Pipicelli ha contribuito a fare la differenza in campo.

La Mac 3 Amami di mister Vincenzini infine va a violare il campo comunale di Girifalco, infliggendo un perentorio tre ad uno alla squadra di casa, che ora è sempre più isolata in coda alla classifica.