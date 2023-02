Brevemente sull’ammortizzatore: in cosa consiste e qual è il suo scopo

Cosa sono gli ammortizzatori? In poche parole, sono una parte del sistema di sospensione che deve assorbire l’energia meccanica e di conseguenza convertirla in energia termica. Di conseguenza, smorza le oscillazioni dell’auto in caso di urti. È improbabile che tale spiegazione soddisfi il proprietario curioso del veicolo. Per questo motivo, in questo materiale spiegheremo cos’è un ammortizzatore, perché è necessario e qual’è la differenza tra l’ammortizzatore anteriore e quello posteriore.

Immagine degli ammortizzatori anteriori da www.autoparti.it

Che cos’è un ammortizzatore?

Dall’esterno questa parte ha l’aspetto di un cilindro, all’interno del quale si trovano molti elementi funzionali, come ad esempio

● Un pistone, necessario per esercitare una pressione sul contenuto del cilindro;

● Un premistoppa dello stelo del pistone che impedisce la fuoriuscita del contenuto del cilindro;

● Un tappo antipolvere che impedisce l’ingresso di detriti nel cilindro;

● Scodellino della molla della sospensione che fissa la molla dell’ammortizzatore;

● Un’asta che si solleva quando la ruota incontra un ostacolo e aumenta la pressione nel cilindro per attenuare l’impatto meccanico sulla sospensione (dopo aver superato l’ostacolo, si raddrizza e riporta la ruota nella posizione originale);

● Il perno che collega l’ammortizzatore alle altre parti della sospensione;

● Valvola di compressione, montata sul pistone, che regola la pressione del fluido dell’olio;

● Anello di tenuta in gomma;

● Pistone separatore-galleggiante che separa il gas e l’olio nell’ammortizzatore;

● Inferiore, saldato ermeticamente al cilindro;

● Un fluido ammortizzante – olio, gas (soprattutto azoto) o entrambi.

Per questo motivo, può sembrare che sia molto difficile capire a cosa serva la parte. Tuttavia, non è così e lo dimostreremo.

Foto di ammortizzatori per auto tratta da motori.quotidiano.net

A cosa serve un ammortizzatore?

Durante l’accelerazione, l’auto viene premuta contro la strada nella parte posteriore. In questo modo le ruote posteriori sono molto sollecitate, mentre le ruote anteriori sono alleggerite. Questo processo peggiora la trazione. Quando si frena, si verifica la situazione opposta: il carico viene trasferito alle ruote anteriori. Il carico viene spostato ai lati della vettura durante le manovre. Gli ammortizzatori servono a garantire che le ruote siano sempre a contatto con la superficie stradale, in modo da poter controllare sempre il veicolo. Quando si colpisce un sasso, ad esempio, la ruota deve aggirarlo dolcemente e rapidamente e riprendere la strada con la giusta aderenza. Quando il veicolo è in movimento, le molle e le balestre sostengono il peso del veicolo, mentre il resto del lavoro è svolto dall’ammortizzatore.

Qual’è la differenza tra un ammortizzatore posteriore e uno anteriore?

In realtà, questa domanda è piuttosto semplice, poiché non esistono differenze tecniche nel funzionamento degli ammortizzatori posteriori e anteriori. Tuttavia, vi sono alcune differenze di progettazione, in particolare:

● La presenza di un supporto a molla dell’ammortizzatore anteriore;

● Differenze nella progettazione dei supporti;

● Gli ammortizzatori posteriori sono più corti ma più spessi, mentre quelli anteriori sono più sottili ma più lunghi.