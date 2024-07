Brilla, sul lungomare Giovanni Paolo II, la City Wheel di Soverato

Una ruota panoramica di oltre quaranta metri, posizionata in modo da poter ammirare, dall’alto, tutta la Perla dello Jonio unitamente alla baia dell’Ippocampo ed all’intero golfo di Squillace.

Inaugurazione in grande stile con enorme partecipazione di pubblico per il Soverato eye, brillante, luminoso e spumeggiante come l’intera cittadina jonica.

Ventisei cabine dalle quali, in tutta sicurezza, sarà possibile gustare un panorama unico e delle emozioni forti e, al contempo, romantiche.

Se Soverato è un Paradiso turistico questa nuova attrazione permetterà di raggiungere i gironi più alti vivendo sospesi tra il mare trasparente ed il cielo terso.

L’amministrazione comunale, in accordo con il titolare della ruota, ha previsto non solo l’ingresso gratuito per i diversamente abili, ma anche una cabina particolare comodamente accessibile e funzionale.

L’estate di Soverato inizia alla grande, coniugando turismo d’eccellenza ad iniziative innovative, particolari e sorprendenti, il tutto griffato dalla premiata ditta Vacca & Amoruso insieme al loro staff preparato e professionale.

La City Wheel, quasi come una stella cometa, indica la rotta e segna la strada: per vivere al meglio l’estate e le sue notti, bisogna andare in Calabria, ricercando la Regina del turismo … Soverato.