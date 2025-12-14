Brillante bilancio per l’ASD New Talents al CSEN International Aerial Championship

Un fine settimana da incorniciare per l’ASD New Talents, protagonista assoluta al CSEN International Aerial Championship, svoltosi dal 6 all’8 dicembre 2025 nella suggestiva cornice di Cinecittà World, a Roma.

La scuola di danza aerea, con sedi a Satriano Marina (via Toronto 2) e Girifalco (viale dei Cipressi 14), guidata dalla maestra Valentina Aquilotti, ha conquistato una pioggia di medaglie nella disciplina della danza aerea, confermandosi eccellenza a livello nazionale e internazionale.

Il medagliere parla chiaro e racconta di un successo costruito con talento, sacrificio e grande preparazione tecnica. A salire sul gradino più alto del podio è stata Bonifacio Francesca Pia, che ha ottenuto il primo posto nell’assolo amaca aerea amatori under 10.

Oro anche per il gruppo amaca aerea amatori under 18, composto da Staglianò Giulia, Tino Laura, Lanatà Michela, Ranieri Miryea, Piacente Vanessa, Cobos Morales Alicia, Concolino Benedetta e Mosca Giulia, protagoniste di un’esibizione di grande impatto scenico.

Doppia affermazione nella categoria advanced pro under 18: Lanatà Michela e Staglianò Giulia Amelia hanno conquistato il primo posto nel duo cerchio aereo, mentre il gruppo cerchio aereo formato da Savaia Miriam, Devito Barbara, Quirino Giada, Laugelli Bianca e Catarisano Barbara ha dominato la competizione con una coreografia di altissimo livello.

Successo pieno anche nei tessuti aerei, dove il gruppo amatori under 18 composto da Maio Elodie, Iaconis Cristel, De Luca Azzurra, D’Iorio Ginevra, Emily Amato e Pittelli Asia ha conquistato la medaglia d’oro.

Ancora primo posto per il gruppo attrezzi misti amatori under 18 con Iaconis Cristel, Amato Emily, De Luca Azzurra, Bonifacio Francesca Pia, D’Iorio Ginevra, Emma Concolino, Catanzariti Melania e Maio Elodie, mentre Ranieri Miryea ha ottenuto un prestigioso secondo posto nell’assolo attrezzi misti under 18 amatori.

Dopo i titoli conquistati al Campionato Regionale di Cosenza e al Campionato Nazionale di Cervia, le atlete dell’ASD New Talents si sono confermate protagoniste anche sulla scena internazionale, portando in gara coreografie a tema eseguite con tessuti, cerchi e attrezzi misti, capaci di emozionare pubblico e giuria.

Un percorso, quello che chiude questa straordinaria e prolifica annualità sportiva, tutt’altro che semplice: duro, impegnativo e ricco di difficoltà, ma proprio per questo fondamentale per la crescita delle ragazze, chiamate a mettersi in gioco non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nel superamento di limiti, paure e insicurezze.

Ora lo sguardo è rivolto al futuro. Il nuovo anno è alle porte e tutti gli atleti dell’ASD New Talents sono pronti a ripartire con maggiore consapevolezza, rinnovato entusiasmo e, soprattutto, con grande umiltà, forti di un’esperienza che ha già scritto una pagina importante della loro storia sportiva.