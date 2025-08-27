Brognaturo, solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. della Consolazione

Dal 28 agosto all’8 settembre 2025 un ricco programma religioso e civile

BROGNATURO – La comunità di Brognaturo si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Consolazione, che si terranno dal 28 agosto all’8 settembre 2025 nel Santuario a lei dedicato. Le celebrazioni, molto sentite dai fedeli del paese e delle zone limitrofe, uniranno momenti religiosi di intensa spiritualità a iniziative civili di carattere culturale e musicale.

Il programma religioso

Il cammino di fede inizierà venerdì 29 agosto con l’avvio della novena e le Messe quotidiane. Domenica 31 agosto si ricorderà il 61° anniversario dell’Incoronazione della Vergine.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano la fiaccolata del 2 settembre, la processione al Monumento dei Caduti il 5 settembre e la vigilia della Solennità della Madonna della Consolazione il 6 settembre.

Il momento centrale sarà domenica 7 settembre, con le Messe solenni, il panegirico e la processione per le vie del paese. Le celebrazioni si concluderanno lunedì 8 settembre con un’ulteriore processione serale.

Il programma civile

Parallelamente alle funzioni religiose, è stato predisposto un ricco calendario di eventi civili. Si parte giovedì 28 agosto con i tradizionali “Focari” e il concerto del giovane artista Davis Muccari.

Giovedì 4 settembre sarà la volta della Sagra Popolare, organizzata dall’Associazione socio-culturale “Brognaturo nel Cuore” e dalla Pro Loco.

La musica animerà anche le serate successive: venerdì 5 settembre è in programma lo spettacolo “Made in Italy”, mentre sabato 6 settembre si terrà il concerto del duo Zero Assoluto, cui seguirà un grande spettacolo pirotecnico.

Il programma civile si chiuderà domenica 7 settembre con il live show “Voglio tornare negli anni ’90”, dedicato alle hit degli anni Novanta.

Tradizione e devozione

Le celebrazioni saranno arricchite da luminarie artistiche, intrattenimento musicale e dalla tradizionale lotteria che si terrà il 7 settembre in piazza.

Come ogni anno, i festeggiamenti rappresentano un appuntamento di grande richiamo per l’intera comunità di Brognaturo e per i tanti fedeli che giungeranno dalle località vicine per rinnovare la propria devozione a Maria SS. della Consolazione.