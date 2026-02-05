Bruciano tre negozi e un appartamento nel catanzarese, 5 persone evacuate

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, del distaccamento di Lamezia Terme e del distaccamento volontario di Martirano Lombardo, con il supporto di due autobotti per il rifornimento idrico e dell’autoscala, sono intervenute nella serata di ieri su Corso Garibaldi, nel comune di Soveria Mannelli, per un incendio che ha interessato alcune attività commerciali.

Le fiamme hanno coinvolto un negozio di artigianato tessile, un esercizio di abbigliamento e un’attività di fioraio, propagandosi anche all’appartamento sovrastante le attività commerciali. A scopo precauzionale sono state evacuate cinque persone, che hanno trovato temporanea sistemazione presso familiari.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, che ha visto impegnate complessivamente circa 20 unità operative, ha consentito la completa estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area, evitando il propagarsi delle fiamme ad ulteriori locali e all’intero stabile.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Capo Servizio Provinciale CRE Zucco Claudio e dal Funzionario del Comando di Catanzaro, Ispettore Antincendio Mazzei Vittorio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il Sindaco del Comune di Soveria Mannelli per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo.