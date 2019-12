Brusco calo delle temperature in Calabria e prime nevicate in Sila

L’abbassamento delle temperature che si è registrato nella ultime ore nella regione, dopo il caldo anomalo che ha caratterizzato il mese di ottobre, “apre” all’arrivo dei primi fiocchi bianchi nella zona cosentina dell’Altopiano.

E’ il caso delle piste di Camigliatello, a Monte Curcio, a quasi 1.800 metri di altezza. Nelle principali località montane calabresi si spera (e lo sperano soprattutto albergatori e ristoratori ma anche amanti degli sport invernali), nell’avvio a breve della stagione sciistica.

