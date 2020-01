Brutto incidente sulla Ss 106, auto perde il controllo e sbatte contro casolare. 4 giovani feriti

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 5.30 circa in località Roccelletta nel comune di Borgia per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Volkswagen Polo che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare contro il casolare posto al crocevia di Via Scylletion con la SS106.

Quattro i giovani passeggeri rimasti feriti che venivano affidati alle cure del personale medico del Suem 118 e trasferiti con tre ambulanze presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza della vettura.