Un incidente è avvenuto questa mattina sulla strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’ tra le uscite di Gioiosa e Mammola. Un’auto ha tamponato un mezzo pesante che viaggiava nella sua stessa direzione.

I passeggeri dell’auto sono rimasti tutti feriti, una ragazza in maniera più seria degli altri. Intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Siderno per prestare soccorso, estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’auto.