Bugie su Monaco 1938… e Ucraina 2022

C’è una leggenda politicamente corretta e falsa che circola ancora su Monaco 1938; e qualcuno ripete che Gran Bretagna e Francia avrebbero dovuto far guerra per difendere la Cecoslovacchia. Chi la ripete ignora i fatti, o è in malafede.

L’antico Regno di Boemia apparteneva agli Asburgo; e dal XVII secolo ne era dominio; dal 1867 faceva parte dell’Impero d’Austria, mentre la Slovacchia faceva parte del Regno d’Ungheria. Entrambi, come spero sappiate, erano in unione personale e in una sorta di confederazione.

Negli ultimi mesi della Prima guerra mondiale, la duplice monarchia austro-ungarica mostrò i segni del collasso interno. Si iniziò a parlare di uno Stato ceco-slovacco, che, cessate le ostilità nell’autunno del 1918, venne effettivamente formato come Cecoslovacchia. Era costituito da un malissimo accostato mosaico di etnie: gli slavi Boemi e Moravi (3.500.000); Slovacchi (2.000.000); Ruteni (500.000); e Ungheresi (1.000.000); e Tedeschi dei Sudeti (poco meno di 4.000.000). La costituzione democratica dava di fatto il potere alla classe politica di Praga; e, per buon peso, Tesin era rivendicata dalla Polonia. Gli inizi furono burrascosi proprio nei Sudeti, i cui abitanti richiesero di passare alla Germania, venendo duramente repressi con intervento di truppe francesi; dal 1919 si rifiutarono di partecipare alla vita politica cecoslovacca, finché, nel 1935, non formarono un partito tedesco, il quale alle elezioni risultò quello di maggioranza relativa!

Per chi avesse dubbi che la Cecoslovacchia di quegli anni fosse uno Stato artificiale e tenuto assieme a forza… beh, rimessa in piedi da Stalin nel 1945, non appena se ne andarono gli occupanti sovietici, si sciolse da sola al volo, l’1 gennaio 1992; e oggi esistono una Slovacchia e una Repubblica Ceca, due Stati indipendenti, e tanti saluti. Ma torniamo al 1938.

La Germania aveva già annesso l’Austria, più esattamente, ed è importante, i singoli Laender che avevano formato un’Austria la cui costituzione, all’art. 1, dichiarava l’intenzione di unirsi alla Germania appena possibile: una costituzione che negava lo Stato! Non era stato possibile per l’opposizione a parole di G. Bretagna e Francia, e concreta dell’Italia fascista, che nel 1934 aveva minacciato la guerra. Ma nel ’38 le cose erano profondamente cambiate; e i Tedeschi dell’Austria erano ormai quasi tutti favorevoli al Reich, e accolsero in trionfo le truppe tedesche ed Hitler. Il quale, del resto, era austriaco.

Dopo l’Austria, venne il momento dei Sudeti. Di fronte alla tensione internazionale, Benito Mussolini propose l’incontro tra se stesso, il britannico Neville Chamberlain, il francese Édouard Daladier, e Adolf Hitler, che si tenne a Monaco di Baviera il 29 e 30 settembre. I Sudeti passarono alla Germania, con le stesse manifestazioni di giubilo popolare di Vienna pochi mesi prima.

La pace era salva, ma subito la Slovacchia si proclamò indipendente, e pronta a combattere contro Praga. Il governo, o quel che ne restava, si arrese, e il territorio finì occupato dalla Germania. La Slovacchia si costituì in Stato, mentre la Polonia, minacciando le armi, si prese Tesin; e l’Ungheria, con la Rutenia, richiese la componente magiara. La questione venne risolta dal Primo arbitrato di Vienna Ciano-Ribbentrop, del 2 novembre, che ridisegnò i confini. Accadrà cosa simile nel 1940 con il Secondo arbitrato per la Transilvania magiara. C’erano, e si sono modi per risolvere le controversie: per i Sudeti, per l’Ungheria, per la Transilvania… per il Donbass e la Crimea!

Per qualche maledetta ragione, non si poté fare qualcosa di simile per Danzica, Città pretesa libera dopo i trattati di pace del 1919, ma di popolazione a netta maggioranza e di sentimenti tedeschi.

Ma torniamo ancora al 1938. Secondo alcuni guerrafondai a ritroso, Francia e Gran Bretagna avrebbero dovuto far guerra alla Germania, e vincerla. Ma quello che valeva militarmente la Francia nel 1938, lo si vide nel 1940, quando i Tedeschi annientarono lo schieramento francese quasi senza sparare un colpo e nella fuga dell’avversario; e s’istallarono a Parigi per la quarta volta dopo il 1814, il 1815 e il 1870-1; e vi rimasero comodi e indisturbati dal 1940 al ’44. La Gran Bretagna era sì in riarmo, ma molto lontana da una reale efficienza. Germania e Italia, nel 1938, erano nettamente superiori, se avessero voluto la guerra: e chi lo sa… ma non la volevano; e nessuno in Europa intendeva morire e uccidere per mantenere in vita un apparato statale cachettico e odiato da quasi tutti i suoi forzati cittadini. Vedi 1992.

Pensateci, quando parlate di confini artificiali come fossero veri: inclusi quelli dell’Ucraina nel 2022.

Ulderico Nisticò