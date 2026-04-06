Bulimia: mille volti, una sola voce comprendere una malattia che attraversa tutte le vite

La bulimia è una malattia silenziosa, ma profondamente diffusa. Non ha un volto preciso, né un’unica storia: attraversa età, generi, culture e classi sociali. Può nascondersi dietro sorrisi luminosi, vite apparentemente “perfette” o quotidianità comuni.

Ed è proprio questa sua natura variegata che la rende tanto complessa quanto importante da raccontare. La bulimia nervosa è un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da episodi ricorrenti di abbuffate, seguiti da comportamenti compensatori come il vomito autoindotto, l’uso eccessivo di lassativi o l’attività fisica intensa. Ma ridurla a una definizione clinica sarebbe limitante.

Dietro questi comportamenti ci sono emozioni forti: vergogna, senso di colpa, bisogno di controllo, paura di non essere abbastanza. Non riguarda solo chi vive situazioni di disagio evidente: può colpire studenti e studentesse brillanti, professionisti affermati, persone con vite sociali attive. È una malattia democratica, nel senso più doloroso del termine.

Chi soffre di bulimia spesso vive un rapporto conflittuale con il proprio corpo. È come se lo specchio restituisse un’immagine distorta, mai soddisfacente.

In una società che esalta standard estetici spesso irrealistici, questo conflitto può diventare ancora più intenso.

Eppure il corpo non è un nemico. È un alleato che chiede ascolto. La bulimia, in questo senso, può essere vista come un linguaggio: un modo con cui la mente esprime ciò che non riesce a dire a parole.

Non esiste una sola bulimia, ma tante forme diverse. C’è chi vive episodi quotidiani e chi li sperimenta in modo più sporadico. C’è chi riesce a nascondere tutto per anni e chi invece mostra segnali più evidenti.

Alcuni cercano aiuto presto, altri molto più tardi. Questa varietà è importante da comprendere: non esiste un “livello minimo” di sofferenza che renda il problema degno di attenzione. Ogni esperienza merita ascolto e cura.

Famiglia, scuola, media, relazioni: tutto contribuisce a costruire il modo in cui una persona percepisce se stessa.

Commenti sul peso, pressioni estetiche, modelli irraggiungibili possono lasciare segni profondi, soprattutto in momenti delicati come l’adolescenza.

Ma è altrettanto vero che gli stessi ambienti possono diventare luoghi di supporto. Una parola gentile, un ascolto sincero, un gesto di comprensione possono fare la differenza

La bulimia non è una condanna definitiva. Esistono percorsi terapeutici efficaci, che includono supporto psicologico, nutrizionale e, quando necessario, medico.

Guarire non significa diventare “perfetti”, ma costruire un rapporto più sereno con il cibo, il corpo e le emozioni. È un cammino fatto di piccoli passi, ricadute e conquiste. Ma è possibile.

Uno degli aspetti più difficili della bulimia è il silenzio che la circonda. Vergogna e paura del giudizio spingono molte persone a nascondersi.

Per questo è fondamentale parlarne: con rispetto, senza stereotipi, senza banalizzare.

Un articolo, una conversazione, una testimonianza possono aprire uno spiraglio. Possono far sentire qualcuno meno solo.

Rita Tulelli