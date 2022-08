Buon cibo e tradizioni alla “Notte Azzurra” di Montauro

Entra nel vivo l’estate calabrese. Mare, sole, buon cibo e tradizioni sono tutti elementi su cui puntare per far crescere il turismo nella nostra regione e proprio su questi “cardini” si basa la “Notte Azzurra” di Montauro. Il prossimo 4 agosto la splendida località della costa dei Saraceni si colorerà nuovamente del colore della festa. Il colore dell’Italia che vince negli sport, il colore del mare, il colore del cielo, il colore di uno dei pesci più gustati dai calabresi: le alici “il pesce azzurro”.

Questi pesci sono detti così anche per il colore della livrea: azzurro, blu, leggermente bruno o verde scuro sulla schiena, e bianco o argentato sul ventre. Sono ricchi di omega 3 per l’elevata percentuale di due “grassi buoni”: acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA)

Patrocinata dal Comune di Montauro, Regione Calabria, Camera di Commercio di Catanzaro, Azzurro di Calabria e da molti sponsor privati, l’iniziativa si prefigge di valorizzare i nostri prodotti ittici.

La seconda edizione del pescato dello Jonio si terrà interamente sul lungomare di Montauro. Tra stand, aree ristoro e tanta buona musica sarà l’occasione per passare insieme una serata divertente e allo stesso tempo rilassante. La classica serata estiva, in riva al mare, gustando del buon pesce e del buon vino mentre si passeggia guardando la magnifica costa dei Saraceni illuminata da una splendente luna agostana.

La Notte Azzurra sarà una vera e propria kermesse ricca di eventi. La parte gastronomica verrà curata dal noto chef Emanuele Mancuso e dalla Lo Schiavo catering. La parte musicale vedrà l’esibizione di diversi gruppi all’interno del “Panta Festival” sul cui palco si avvicenderanno gli Skelters, i Mantra 5, gli Sharada e i Meat for dogs. E ci sarà spazio anche per la bellezza e per i gioielli femminili, griffati Tetty Guerrieri con “L’arte che s’indossa”.

Sfilata e coreografie saranno curate da Rosalba Catracchia e Loredana Grillo che presenteranno al pubblico de “La Notte Azzurra” gli splendidi monili firmati Tetty Guerrieri. L’artista catanzarese riesce a creare dei gioielli unici che per l’occasione avranno come filo conduttore il mar Jonio. Perle, pietre preziose, conchiglie e materiali ricercati che assemblati dall’estro e dalla fantasia di Tetty Guerrieri diventano delle opere d’arte da indossare. A rendere ancora più piacevole la sfilata ci sarà il gruppo musicale “Rock and Love music band”.