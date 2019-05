Bus di linea si scontra con una Fiat Panda, feriti

Avrebbe potuto avere conseguente ben più pesanti l’incidente della strada che, questa mattina, ha coinvolto un pullman di linea delle Ferrovie della Calabria e una Fiat Panda.

Nel sinistro, per fortuna, si sono registrati solo feriti lievi.

Lo scontro si è verificato nei pressi del bivio di ‘Fago del Soldato’ sulla Strada Statale 107 “Silana-Crotonese” in direzione di Camigliatello, al chilometro 59,500 nel comune di Celico.

Sul posto sono giunti i carabinieri ed il personale dell’Anas per il ripristino del manto stradale e la gestione del traffico. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’incidente.

Per porre in essere tutte le attività di ripristino il traffico è deviato per la vecchia 107 che da Spezzano Sila arriva a Camigliatello.