C.S.E.N., a Catanzaro inaugurata la nuova sede del Comitato provinciale

Centro di Formazione Nazionale, supporterà anche circa 250 associazioni offrendo loro tutti i servizi utili e consulenza per la costituzione e la gestione

Lo sport conquista un nuovo spazio dedicato a sfornare professionisti del mondo sportivo e del benessere e ad accompagnare le società e le associazioni sportive dilettantistiche, e non solo, lungo il loro arduo percorso fatto anche di tanta burocrazia, adeguamenti normativi e adempimenti fiscali.

A realizzare tutto questo è stato il C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Comitato Provinciale di Catanzaro, presieduto da Francesco De Nardo, membro nazionale C.S.E.N. ed esperto in materie fiscali, sportive e giuslavoristiche. Ieri, infatti, è stata inaugurata la nuova sede del Comitato catanzarese C.S.E.N. in viale De Filippis, al civico 38.

Alla presenza del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e del presidente nazionale C.S.E.N., Francesco Proietti, che hanno tagliato il fatidico nastro, ha visto la luce un vero e proprio centro polifunzionale che costituirà il punto di riferimento in tutta la Calabria, sia per la formazione sportiva, quale Centro di Formazione Nazionale, sia per il supporto che offrirà a tutte le realtà associative che operano non solo nel mondo sportivo.

In sede di inaugurazione, Francesco De Nardo, esprimendo grande riconoscenza al presidente nazionale Proietti e a tutti gli altri presidenti di Comitato e collaboratori per il grande lavoro di squadra svolto, ha affermato con orgoglio: “Rappresentiamo il più grande Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP in Italia. Siamo Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni e Rete associativa nazionale del Terzo Settore e Associazione di Promozione sociale. In questa nuova sede a Catanzaro, – ha tenuto a precisare De Nardo, dopo avere illustrato i grandi numeri raggiunti dal C.S.E.N. in generale e, in particolare, a Catanzaro, dove un’associazione su due è affiliata al C.S.E.N. – , siamo pronti a continuare la nostra mission che è quella di eseguire corsi di formazione con il rilascio di diplomi per tecnici sportivi, validi secondo i nuovi decreti di riforma dello sport, e corsi per operatori olistici.

Inoltre, coadiuveremo le realtà associative per quanto concerne l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive e al Registro unico nazionale del terzo settore; offriremo alle società e associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato consulenza per la costituzione e per la gestione”. E, fra le prospettive illustrate da De Nardo, non è mancata quella di sviluppare una sinergia con il mondo universitario.

Onorato e orgoglioso di inaugurare la nuova sede C.S.E.N. è stato il presidente del C.S.E.N. nazionale, Francesco Proietti: “Quando nasce una sede provinciale e regionale per la formazione nazionale per noi è grande motivo di orgoglio e di soddisfazione, in quanto possiamo servire al meglio il territorio e le associazioni presenti. Oggi gli impegni burocratici sono infiniti e molte associazioni stanno pensando di lasciare, soffocate da molteplici problematiche.

Quindi avere una sede, un punto di riferimento, con dei professionisti che amano lo sport e che possono dare un sostegno, è molto importante per il mondo dell’associazionismo. Sarebbe bello potere dare questo supporto in tutte le regioni, ma noi partiamo dalla Calabria, e questa terra potrà dare l’esempio. La Calabria per noi è stata sempre un punto di forza ed era doveroso per me essere presente a questa inaugurazione”.

Davvero fiero della nuova sede del Comitato C.S.E.N. è stato il primo cittadino di Catanzaro, Nicola Fiorita: “Sono molto felice di essere qui, nella nuova sede dello C.S.E.N.. Lo sono perché è un momento importante che segnala una crescita costante della presenza dello C.S.E.N. a Catanzaro, che forse, oggi, mette in condizione di aprirsi a tantissime iniziative da programmare nei prossimi anni. Ma sono felice anche perché lo C.S.E.N. è sempre stato molto vicino alla città di Catanzaro, ha collaborato in diverse attività con grande spirito di servizio a favore della comunità. Una presenza piu’ forte dello C.S.E.N. a Catanzaro significa sicuramente una città migliore, perché tutto quello che viene fatto ha un risvolto molto positivo per la nostra comunità”.

Ad intervenire alla cerimonia inaugurale è stato anche Pino Tarantino, responsabile nazionale del settore C.S.E.N. Danza e presidente del Comitato Provinciale di Cosenza: “Finalmente come C.S.E.N. abbiamo raggiunto un sogno grazie all’impegno di Francesco De Nardo. Da sempre abbiamo dato servizi alle associazioni, e la nascita di questa sede ci consentirà, soprattutto in virtù di tutti gli ultimi cambiamenti normativi, di offrire un servizio migliore, più efficiente, più completo. Un supporto a trecentosessanta gradi che si aggiunge alla formazione”.

Presenti all’evento sono stati anche Giuseppe Pipicelli, delegato CONI, che ha portato i saluti del presidente CONI regionale, Maurizio Condipodero; Luciano Reali, membro nazionale C.S.E.N. e responsabile nazionale settore Formazione; Sergio Cassisi, membro nazionale e presidente del Comitato di Ragusa; Antonio Caira, presidente del C.S.E.N. Calabria.

Tutti, nei loro interventi, hanno espresso la loro soddisfazione per questo traguardo raggiunto dal C.S.E.N. a Catanzaro. Ma soprattutto per tutto quanto potrà continuare a fare l’Ente di promozione sportiva sia nel campo della formazione sia a favore delle realtà sportive e del terzo settore, che ora più che mai hanno bisogno di essere supportate.