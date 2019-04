Caccia alle uova al rifugio dell’associazione animalista “Su la zampa” a Montauro

Fervono i preparativi per la manifestazione che annuncia la Primavera (almeno si spera) nel Rifugio dell’associazione animalista Su la zampa, in Montauro Lido. L’evento, dal nome ” Pasqua con chi vuoi, Pasquetta con noi” vuole essere una valida alternativa per grandi e piccini, ragazzi e nonnini ai soliti Centri commerciali o ai ‘muretti da salotto’. Momenti di aggregazione, con giochi in giardino, Caccia alle ‘uova’, giochi di pittura , piantumazione e giochi di giardinaggio, Sfilata amatoriale di cani e gatti con la celebrazione di ‘Miss Pasquetta e Mister Pasqualone’, ‘Miss Pasquina e Mister Pasqualino’.

Premio meritorio ‘Pasquale cane speciale’ ad una volontaria che si prodiga a salvare cani anziani e malati. Ingresso libero (ricordando trattasi di Proprietà privata). Tutte le attività sono completamente gratuite, è un evento che vuole celebrare i nostri pelosi, un inno alla Vita con tutti gli animali, salvati dalla strada o dal macello. Previsto, a pagamento, un piccolo punto ristoro a cura di Su la zampa. Intanto, mi corre d’obbligo ringraziare gli amici che ci stanno sostenendo: i negozi Molla l’osso, Pet paradise, Madagascar, tutti pet store in Catanzaro chee ci forniranno i premietti, nonché, sempre nel capoluogo, Lugar cartoleria perdi il premio grafico, Fish square (per tutti gli avanzi che ci donano) e Photo grafic studio dell’amico Lostumbo per le stampe che faremo per il nostro album ricordi. In Montepaone Lido, invece, Pet Store e Batti la zampa, tutto per gli animali, che ci doneranno i premietti, e la Parafarmacia Spasari per il sostegno sugli antiparassitari. Grazie anche agli amici del Lido Mediterraneo!

A questo proposito, vi offro le posizioni esatte: voltate le spalle al lido Mediterraneo, guardate a destra, c’è un soprapasso. Vedrete anche dei pilastri e una traversa: infilatevi lì. In fondo, proprio in fondo, un grande cancello azzurro Vi terrà i battenti aperti dalle 16,00 in poi. Per info, 3494427598. Per ultimo, ma non ultimo, un Grazie di cuore all’Amico Paolo Mattia, consigliere del Comune di Montauro, che da anni segue tutte le iniziative de ‘Su la zampa’, e che ha recepito un messaggio importante: la valorizzazione della zona marina soprattutto durante i periodi non estivi, con eventi che fungono da aggregazione e da valorizzazione, appunto, della splendida costa montaurese”.

Lorella Commodaro, presidente associazione animalista Su la zampa