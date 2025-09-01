Cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, probabile omicidio

Un decesso dovuto ad una causa di “natura violenta”. Causa, questa, che pertanto include a tutti gli effetti tra le possibili ipotesi anche quella di omicidio.

E’ questo il quadro investigativo, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali da parte degli inquirenti, che potrebbe a breve venire fuori dal macabro rinvenimento, circa dieci giorni fa a Gioiosa Jonica, nella Locride, del cadavere di un uomo extracomunitario e di probabile nazionalità indiana, di cui, però, ancora non si conoscono le generalità, né l’età.

Il corpo avvolto in un lenzuolo macchiato ovunque di sangue, era stato rinvenuto in una stradina del centro storico della cittadina collinare della Vallata del Torbido la mattina, poco dopo l’alba, del 20 agosto scorso da alcuni operatori ecologici impegnati nel servizio di raccolta dei rifiuti.

Dopo i primi rilievi da parte dei carabinieri e dei militari del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria, il corpo del cittadino extracomunitario, su disposizione della Procura di Locri che coordina le indagini, era stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Locri e successivamente sottoposto ad esame autoptico.

Sull’esito della recente autopsia, però, non è trapelato nulla visto il massimo riserbo da parte degli inquirenti.