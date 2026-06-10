Cadavere di una donna avvistato in mare in Calabria, indagini in corso

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto ieri mattina in mare, tra gli scogli della costa di Briatico, nel vibonese. Al momento non si conoscono le generalità della vittima né la dinamica che ha portato al decesso.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella del suicidio o una disgrazia. Sono stati alcuni passanti a notare il cadavere sul pelo dell’acqua facendo scattare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del Suem 118 ma le operazioni di recupero del corpo si sono rivelate difficoltose ed è stari atteso l’arrivo della Guardia costiera.

Il corpo si trovava in una zona scogliosa, non facilmente raggiungibile a piedi, posta ai piedi di una parete scoscesa e insidiosa.

Nei pressi del cadavere sono state rinvenute un paio di buste con all’interno, secondo quanto si è appreso, alcuni indumenti femminili e una borsa.