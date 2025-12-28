Cadavere rinvenuto su una spiaggia calabrese, indagini

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto ieri mattina sulla spiaggia in località San Cataldo di Cariati, lungo il litorale ionico della provincia di Cosenza.

Il corpo appartiene a un uomo di carnagione chiara; al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi utili all’identificazione.

A fare la tragica scoperta è stata una persona che stava passeggiando sull’arenile con il proprio cane. Resasi conto della gravità della situazione, ha immediatamente allertato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Guardia costiera, che hanno avviato le operazioni di rito per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma l’ipotesi al vaglio è che il corpo possa appartenere a un migrante deceduto nel corso di un tentativo di sbarco.

Le condizioni del cadavere fanno pensare che la morte risalga a diversi giorni fa, circostanza compatibile con un possibile naufragio o con una traversata finita tragicamente.

La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria, che disporrà gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso e risalire all’identità dell’uomo. Le indagini proseguono.