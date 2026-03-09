Cadavere trovato nascosto dalla vegetazione: indagini

Il cadavere di un uomo, apparentemente di circa 40 anni e di carnagione bianca, è stato trovato a Scalea, Comune del Tirreno cosentino. Il ritrovamento è avvenuto nella pineta prossima al mare, al di sotto della Strada statale 18.

Un uomo che passeggiava tra gli alberi – secondo quanto si apprende – ha scoperto il cadavere e lanciato l’allarme. Sul posto i carabinieri della locale compagnia che indagano sull’identità e sulle cause del decesso.

Secondo quanto si apprende il cadavere, trovato nel pomeriggio, si trovava nella pineta prossima al mare, meglio nota come area Frangivento, già da alcuni giorni. Il corpo era, infatti, in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Paola, il medico legale e i carabinieri della locale compagnia. Per le circostanze del ritrovamento, e nonostante la pineta sia prossima al mare, sarebbe da escludere che si possa trattare di uno dei corpi di migranti portati a riva dalle mareggiate nelle scorse settimane sulle coste del Tirreno cosentino.

È quella del gesto volontario l’ipotesi principale per la Procura della Repubblica di Paola che indaga sulla morte di un uomo di circa 40 anni trovato cadavere nel tardo pomeriggio di ieri in una pineta prossima al mare a Scalea, sul Tirreno cosentino.

L’uomo, sembra di nazionalità moldava, è stato trovato privo di vita nella cosiddetta area Frangivento, una vasta area alberata tra la spiaggia e la Strada statale 18, da un passante. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, lasciando pensare che si trovasse lì già da diversi giorni.

Dai primi accertamenti svolti sul cadavere sono emersi elementi che lasciano propendere per il suicidio tramite impiccagione. Al momento non è stato chiarito se l’uomo fosse residente a Scalea o provenisse da fuori.

L’area nella quale il suo corpo è stato trovato è scarsamente frequentata oltre che poco illuminata, nonostante si trovi non molto distante dal centro abitato di Scalea.