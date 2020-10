Incidente stradale mortale fra Vibo Marina e Pizzo Calabro. Per cause ancora in corso di accertamento, un poliziotto della Questura di Vibo Valentia in aspettativa, G. D. I., 60 anni, ha perso la vita schiantandosi al suolo con la sua moto.

Inutili i soccorsi. Il poliziotto prestava servizio alla Divisione Anticrimine della Questura di Vibo.