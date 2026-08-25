Cade da impalcatura, grave un operaio nel catanzarese

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ieri in contrada Magliacane, nel comune di Belcastro, in provincia di Catanzaro.

Secondo una prima ricostruzione, in attesa della verifica dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Sellia Marina, l’uomo stava lavorando su una impalcatura quando è improvvisamente caduto da alcuni metri di altezza.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. L’uomo è stato soccorso da una ambulanza del 118 e trasportato in ospedale a Catanzaro con l’elisoccorso.