Cade da un albero d’ulivo, grave un uomo di 58 anni

Un uomo, F.C., 58 anni, del luogo, è rimasto gravemente ferito questa mattina, intorno alle 10.30, in seguito ad una caduta da un albero di ulivo. Era intento nell’attività e raccolta delle olive messe a dimora in un terreno in località “Melidorio” quando, dopo essersi arrampicato sulla pianta, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente per terra.

Ad accorgersi sarebbe stato il proprietario del fondo agricolo, non molto distante dal paese, che si era allontanato qualche minuto rinvenendo l’uomo per terra.

Sul posto è intervenuto il 118 che, attraverso l’elisoccorso, ha trasferito il ferito, il quale nella caduta ha riportato dei politraumi, all’ospedale di Catanzaro per gli accertamenti.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Arena guidati dal maresciallo Valerio Oriti e una pattuglia della Compagnia di Serra San Bruno in servizio nella zona che hanno avviato le indagini.