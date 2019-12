Cade da una scala, 55enne trasportato in gravi condizioni all’Ospedale di Catanzaro

Un uomo, A.S. di 55 anni, residente in contrada “Nissì”, nella frazione Piani del comune di Acquaro nelle preserre Vibonesi, è rimasto gravamente ferito a causa di una caduta accidentale.

L’uomo, infatti, è rovinosamente caduto da una scala sulla quale era salito per sistemare alcune suppellettili all’interno del garage attiguo alla sua abitazione.

E’ stata la moglie, non vedendolo rincasare, a fare la scoperta e a far scattare i soccorsi. L’uomo, che ha perso conoscenza per diversi minuti, ha riportato forti traumi alla schiena e all’addome; è stato quindi immediatamente trasferito in elicottero – atterrato nel vicino campo sportivo – nell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. La prognosi è riservata.