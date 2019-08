Cade dal balcone di casa, donna ricoverata in gravi condizioni a Catanzaro

Una donna, della quale ancora non si conoscono le generalità, è precipitata dal terzo piano di una palazzina, poco dopo le sedici. Il fatto si è verificato in località Bordila a Parghelia, nel vibonese, e la dinamica dell’accaduto non risulta al momento chiara.

A soccorrere la malcapitata è stata un’ambulanza del 118 e poi l’elisoccorso che ha consentito il trasferimento della ferita all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

La donna avrebbe riportato un trauma cranico e varie fratture e versa in gravi condizioni. Sul posto per avviare le indagini, gli agenti della polizia di Stato di Tropea e della Questura di Vibo. Non si esclude che possa trattarsi di un tentato omicidio nè che la donna abbia tentato di farsi male da sola.