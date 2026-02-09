Cade dal balcone mentre stende i panni, muore una 46enne

Una giornata di ordinaria quotidianità si è trasformata in tragedia nel cuore di Cassano allo Ionio. Una donna di 46 anni, stimata e conosciuta da tutti in città, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a seguito di una drammatica caduta dal secondo piano della sua abitazione.
La dinamica dell’incidente
Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la donna si trovava sul balcone della propria casa, intenta a svolgere alcune faccende domestiche. Mentre stava stendendo i panni, per cause che sono tuttora in corso di accertamento, avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio.
Il volo dal secondo piano della palazzina è stato fatale. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi attoniti di alcuni residenti e passanti che si trovavano in zona e che hanno immediatamente lanciato l’allarme.
L’arrivo dei soccorsi
Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione e la rapidità dell’intervento, per la 46enne non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto quasi sul colpo a causa del violento impatto.
Le indagini in corso
I Carabinieri della locale stazione sono giunti sul posto per i rilievi di rito e per coordinare le indagini. Come da prassi in questi casi, i militari hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei familiari e delle persone presenti al momento della caduta, al fine di escludere qualsiasi altra ipotesi e confermare la natura accidentale della tragedia.