Cade dal balcone mentre stende i panni, muore una 46enne

Una giornata di ordinaria quotidianità si è trasformata in tragedia nel cuore di Cassano allo Ionio. Una donna di 46 anni, stimata e conosciuta da tutti in città, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a seguito di una drammatica caduta dal secondo piano della sua abitazione.

​La dinamica dell’incidente

​Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la donna si trovava sul balcone della propria casa, intenta a svolgere alcune faccende domestiche. Mentre stava stendendo i panni, per cause che sono tuttora in corso di accertamento, avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio.

​Il volo dal secondo piano della palazzina è stato fatale. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi attoniti di alcuni residenti e passanti che si trovavano in zona e che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

L’arrivo dei soccorsi

​Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione e la rapidità dell’intervento, per la 46enne non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto quasi sul colpo a causa del violento impatto.

Le indagini in corso

​I Carabinieri della locale stazione sono giunti sul posto per i rilievi di rito e per coordinare le indagini. Come da prassi in questi casi, i militari hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei familiari e delle persone presenti al momento della caduta, al fine di escludere qualsiasi altra ipotesi e confermare la natura accidentale della tragedia.