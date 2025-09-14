Cade dal monopattino: muore a Messina 13enne originario di Tropea

È lutto a Messina e a Tropea per la morte di Francesco Pantano, il ragazzino di 13 anni rimasto gravemente ferito giovedì sera in un incidente con il monopattino nel rione Giostra.

Dopo due giorni di ricovero nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico universitario di Messina, il suo cuore ha smesso di battere nella mattinata di sabato 13 settembre.

La tragedia si è consumata nelle vicinanze della rotonda adiacente alla sede dell’Amam, sul viale Giostra. Qui, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, il giovane è caduto mentre si trovava a bordo del monopattino.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale.

Francesco era figlio di una famiglia originaria di Tropea, in Calabria, da tempo residente a Messina. La notizia della sua morte ha profondamente scosso non solo il quartiere Giostra ma anche la comunità tropeana, che in queste ore si stringe al dolore dei parenti.

In città si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. La comunità scolastica, gli amici e i conoscenti del giovane hanno espresso incredulità e dolore per una vita spezzata troppo presto.

Le indagini della polizia municipale proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Intanto, Messina e Tropea piangono insieme la scomparsa di un ragazzo di appena 13 anni.