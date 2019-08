Cade dalla moto mentre si reca al matrimonio della cugina, 39enne ferito trasportato all’ospedale di Catanzaro

Grave incidente questo pomeriggio intorno alle 14 a Piani di Acquaro, nel Vibonese, dove un matrimonio stava per trasformarsi in tragedia. A rimanere ferito I.M., 39enne del posto, il quale, recatosi alle nozze di una cugina, è caduto rovinosamente da una moto, riportando un politrauma.

Il giovane stava prendendo parte ad un corteo di moto che, procedendo in salita verso un ristorante del luogo per partecipare al ricevimento nuziale, precedeva con andatura non sostenuta gli sposi, amanti delle due ruote.

Ad un certo punto, forse per aver premuto la manopola del freno anteriore, il motociclo ha inchiodato, sbalzando in avanti lo sfortunato conducente che, probabilmente senza casco, ha fatto un balzo in avanti di qualche metro, sbattendo violentemente il volto sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso oltre che i carabinieri. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Pugliese di Catanzaro.