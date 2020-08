Cade mentre tenta di rientrare a casa dal balcone, 77enne trasportato con elisoccorso in ospedale

Un uomo di 77 anni è rimasto gravemente ferito, questa mattina, in via Longobardi a Vibo Marina. Secondo le prime informazioni ha tentato di rientrare in casa attraverso un balcone, dopo essere rimasto chiuso fuori e senza chiavi.

A tale scopo dopo aver appoggiato una scala a pioli alla parete esterna dell’edificio ha iniziato a salire i vari gradini quando, ad un certo punto, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente da alcuni metri a terra battendo la testa.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per le prime cure ma, a causa del trauma riportato e delle sue delicate condizioni, ne hanno disposto l’immediato trasferimento in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro.