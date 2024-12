Cala il sipario sulla 15^ Edizione del Festival “Una Voce per lo Jonio”

Archiviata anche la 15^ Edizione del Festival UNA VOCE PER LO JONIO, la kermesse canora per giovani talenti ideata e diretta dal maestro Christian Cosentino.

L’evento, prodotto dall’Associazione Artistico Musicale Sound Academy, in partnership con i Grandi Festivals Italiani, in questa edizione ha assunto le dimensioni di un vero e proprio talent televisivo, grazie alla collaborazione dell’emittente TELEMIA.

Le fasi finali si sono svolte in 3 puntate condotte da Pino Gagliano, con la presenza del maestro Christian Cosentino patron del Festival, registrate presso gli studi della TV partner a Roccella Ionica e andate in onda in prima serata per 3 sabati consecutivi: il 30 novembre con la finale della Categoria Interpreti, il 7 dicembre con la finale della Categoria Bambini e della Categoria Ragazzi e il 14 dicembre con la proclamazione e premiazione dei vincitori. A trionfare sono state:

Luisa di Santo, 9 anni di Fiumefreddo Bruzio (CS) nella Categoria Bambini, in gara con il brano “Che t’o dico a fa’ ” di Angelina Mango;

Anna Celebre, 13 anni di Montalto Uffugo (CS) nella Categoria Ragazzi, in gara con il brano “Canta ancora” di Arisa;

Mariaeva Pellegrino, 33 anni di Montalto Uffugo (CS) nella Categoria Interpreti, in gara con il brano “Accetto miracoli” di Tiziano Ferro.

Una vittoria quindi tutta al femminile che ha visto premiate le capacità interpretative e le doti tecniche dei concorrenti, su brani proposti dal carattere fortemente cantautorale. Questo il verdetto di una giuria, come sempre, altamente qualificata e prestigiosa, composta da: Frank Teti, radiofonico e direttore di RVS Radio Valentina Soverato; Nicola Procopio, radiofonico, attore e doppiatore, di Radio Roccella; il maestro Vince Tempera, direttore d’orchestra, produttore, compositore e arrangiatore; il discografico Marco Rinalduzzi, chitarrista, talent scout e già produttore di Giorgia.

La scelta di realizzare il Festival con una formula televisiva ha premiato l’organizzazione che ha deciso di dare risalto e visibilità ai giovani talenti calabresi, facendogli vivere l’emozione che si può provare calcando un palcoscenico televisivo, in uno studio di produzione.

Inoltre, ogni sabato mattina, i concorrenti in gara nella medesima serata sono stati presentati su RVS Radio Valentina, la radio partner del Festival, mentre nel pomeriggio la medesima vetrina è stata offerta sull’altra radio partner, Radio Roccella.

L’ultima serata, quella delle premiazioni, ha visto inoltre la presenza in studio di diversi ospiti. Il maestro Vince Tempera e il produttore discografico Marco Rinalduzzi si sono collegati in videochiamata per decretare i vincitori, premiati poi dal maestro Christian Cosentino.

Ad aprire la finale è stata Francesca Scicchitano, vincitrice della 14^ edizione del Festival Una Voce per lo Jonio, protagonista a Casa Sanremo nel 2019 grazie al medesimo concorso, ed è l’artista che detiene il record di vittorie al Festival, sin da quando concorreva nella categoria bambini. Tra gli ospiti presenti in studio anche le gemelle Chiara e Martina Scarpari, vincitrici nel 2015 a Ti lascio una canzone su RAI 1 con Antonella Clerici, protagoniste all’Eurovision Song Contest Junior nel 2015 in Bulgaria a rappresentare l’Italia, ospiti in diverse trasmissioni TV e contest internazionali, che hanno presentato uno dei loro ultimi lavori, l’inedito “Resta così”.

A chiudere la serata è stata un’altra giovane ospite, Victoria Cosentino, vincitrice nel 2018 dello Zecchino Web, prima nella classifica social al 61mo Zecchino d’oro su RAI 1, protagonista nel 2021 a All Togheter Now Kids su Canale 5 con Michelle Hunziker, la quale, a nome del Festival, ha voluto porgere a tutti gli auguri più cari di un Santo e sereno Natale, con il brano “White Christmas”.

Molto soddisfatto il maestro Christian Cosentino che continua a promuovere e valorizzare i talenti calabresi e ad offrire loro una vetrina prestigiosa con ospiti di livello internazionale: “intendo ringraziare l’editore di Telemia, Peppe Mazzaferro, per l’ospitalità e la partnership creata. Abbiamo portata un po’ di buona musica di casa nostra nelle case di un vasto e numeroso pubblico, che ci ha seguito e fornito riscontri positivi attraverso i canali social e il web. Un grazie particolare a Pino Gagliano che ha condotto le 3 serate e che ha fortemente creduto sin da subito nel progetto. Un grazie particolare anche alle 2 radio ufficiali del concorso, RVS Radio Valentina e Radio Roccella, che hanno puntualmente dato voce al Festival e fornito un grosso contributo nella valutazione dei concorrenti in gara. L’ultimo ringraziamento va poi ai due grandi maestri che seguono da anni il Festival e collaborano con noi, il produttore discografico Marco Rinaduzzi e il maestro Vince Tempera. Avere due nomi importanti nel panorama della musica italiana, è un vanto ed un prestigio per il nostro concorso, sintomo di qualità e di successo, oltre che una garanzia per i concorrenti in gara”.

Anche quest’anno il Festival Una Voce per lo Jonio si conferma quindi il punto di riferimento nel Sud Italia per cantanti, band, gruppi, cantautori, bambini, giovani e amanti della musica in generale, alla ricerca di una vetrina artistica seria e di alto livello. Un successo che continua e che si conferma di anno in anno. Una bella vetrina per tutti gli amanti del canto e della musica.