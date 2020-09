Calabrese di 62 anni muore in Basilicata per un incidente stradale

Un uomo di Praia a Mare (Cosenza) di 62 anni è morto, stamattina, a seguito di un incidente che è avvenuto in territorio di Maratea (Potenza), sulla strada statale 585 “Fondo Valle del Noce“, che collega Lagonegro alla costa calabrese.

Due auto, una Punto e una Panda, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente. La vittima viaggiava sulla Punto. Ferita la persona che stava sull’altra vettura e che si trova ora ricoverata nell’ospedale di Lagonegro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale dell’Anas. L’incidente ha creato notevoli rallentamenti. Il traffico è stato deviato momentaneamente sulla SS 18 Tirrenica.