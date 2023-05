Calabria 220/234 in Europa

Alla notizia che la Calabria è numero 220 su 234 regioni europee, è calato un silenzio tombale dal Pollino allo Stretto e da Ionio a Tirreno, tranne un commento di circostanza di Occhiuto, il quale ha detto la verità: che sta facendo qualcosa.

I partiti – o, per meglio dire, i loro apparati senza iscritti – tacciono. Ed è ovvio, considerando che, dal 1970, la Regione è stata così sgovernata: A. Guarasci, A. Ferrara, P. Perugini, A. Ferrara di nuovo, B. Dominijanni, F. Principe, R. Olivo, G., Rhodio, D. Veraldi, L. Meduri, A. Loiero, M. Oliverio di sinistra e centrosinistra; e G. Nisticò, B. Caligiuri, G. Chiaravalloti, G. Scopelliti e Stasi di centro(destra); della Santelli, nulla si può dire, ma fece danno Spirlì. Su Occhiuto, sospendo il giudizio ancora per qualche tempo. Riassunto, tutti i partiti hanno una coda di paglia lunga milioni di miglia.

Tacciono i passacarte della Cittadella, il cui solo scopo nella vita è la simbiosi tra la poltrona e le terga.

Silenzio che nemmeno Arpocrate (informatevi chi era) si sente dalle innumerevoli università calabresi, le quali in quanto scuola non sono male, ma per tutto il resto sono diplomifici con scarsa incidenza sul territorio.

Muti come giraffe, i famosissimi e foraggiatissimi e superpremiati intellettualoni di cui brulicano le manifestazioni ufficiali con più relatori che pubblico, ma a favore di telecamere.

A proposito, afoni tv e giornali.

Qualcuno commenta sui social, così distinti:

– quelli che, da calabri nel sangue, se la pigliano con qualcuno qualsiasi: Romani, Romei, Spagnoli, Borbone, ma oggi va di moda Garibaldi; Cavour e Napoleone III, no perché mai sentiti nominare;

– quelli che campano di sogni, e sperano in felicità future, ovviamente con scarsa o nulla prestazione d’opera;

– i pochi che si domandano (e mi domandano) come sia possibile che una terra di qualità media (media, non sparate bufale!), qual è la Calabria, riesca a scendere così in basso.

Secondo me, è una questione di classe dirigente, e non dico solo classe politica e partitica, ma nel senso più ampio: manca qualcuno che conosca davvero la Calabria, e da calabrese e non applicando a Catanzaro la sociologia di Trento; e affacci proposte non poetiche ma realizzabili.

E che venga ascoltato.

E abbia il potere di attuarle. Tra i molti problemi della Calabria ce ne sono due che vanno stroncati:

– tutti vogliono dire la loro: esempio, pullulano gli storici della Magna Grecia, di cui palesemente non sanno manco in che epoca e dove fu; bisogna dunque ristabilire le gerarchie: lo storico è storico, il politico è politico…

– quasi tutti, in Calabria, dopo aver espresso pareri dottissimi, concludono con il classico “Poi vidimu”, e poi non vediamo niente mai, perché intanto il problema è passato o è diventato un altro.

Bisogna fare subito, e “cosa fatta, capo ha”.

Ulderico Nisticò