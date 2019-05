Calabria – 57enne si getta nel vuoto da un viadotto e muore

Alle prime luci di oggi, un uomo di 57 anni di cui al momento si conoscono solo le iniziali del nome P. C., si è suicidato gettandosi nel vuoto su uno dei viadotti dell’autostrada A2 del Mediterraneo, nel reggino, precisamente nei pressi di Pentimele.

L’uomo, residente nel comune di Gallico, dalle prime informazioni che ci giungono, sembrerebbe si fosse recato sul viadotto “cava Leone” a bordo della sua autovettura e l’avrebbe parcheggiata a bordo della carreggiata. Successivamente avrebbe scritto un bigliettino dove avrebbe cercato di spiegare i motivi di questo drammatico gesto. Il 57enne si è poi lasciato cadere nel vuoto, facendo un volo di diversi metri di altezza, prima di schiantarsi in modo drammatico al suolo.

Alcuni automobilisti, notando quello che stava accadendo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi che si sono recati tempestivamente sul luogo. Purtroppo però, non hanno potuto fare nulla per riuscire a rianimarlo e ne hanno potuto constatare solo l’avvenuto decesso. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco giunti nella zona.

Le forze dell’ordine hanno bloccato il traffico per consentire tutte le operazioni di soccorso e stanno adesso cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo per poter fare maggiore chiarezza su quanto si è verificato. La procura dello Stretto ha aperto, inoltre, un fascicolo per stabilire con esattezza quanto accaduto.

