Calabria a secco: emergenza idrica totale. Dalla Sila all’Aspromonte invasi ai minimi storici

La Calabria affronta una delle peggiori crisi idriche degli ultimi anni. Una situazione definita ormai di emergenza totale, con una riduzione delle risorse idriche che in alcune aree arriva fino al 50% rispetto ai livelli ordinari.

Un dato allarmante che mette in ginocchio l’intero sistema degli acquedotti regionali, proprio nel cuore della stagione invernale, periodo che tradizionalmente garantisce una maggiore disponibilità d’acqua.

Dalla Sila all’Aspromonte, il quadro è drammatico: invasi ai minimi storici, sorgenti in forte sofferenza e una rete idrica sempre più fragile, incapace di far fronte alla carenza prolungata di precipitazioni. Le dighe e i bacini artificiali, che dovrebbero rappresentare una riserva strategica, mostrano livelli preoccupanti, insufficienti a garantire continuità nell’erogazione.

Il sistema acquedottistico regionale risente di una crisi strutturale che la siccità ha aggravato ulteriormente. Perdite lungo le condotte, infrastrutture obsolete e una gestione dell’emergenza sempre più complessa stanno causando disservizi diffusi, con riduzioni di portata e razionamenti che colpiscono sia i centri urbani sia le aree interne.

Particolarmente critica la situazione nei territori montani, dove le sorgenti naturali stanno registrando cali drastici, ma non va meglio lungo la fascia ionica e tirrenica, dove la domanda resta elevata e le riserve non riescono a compensare i consumi.

L’allarme lanciato dagli enti gestori e dagli amministratori locali è chiaro: senza un cambio di passo immediato, la Calabria rischia di entrare in una fase di emergenza idrica permanente, con pesanti ripercussioni su famiglie, agricoltura e attività produttive.

La crisi dell’acqua, ormai, non è più un fenomeno stagionale ma una questione strutturale che impone interventi urgenti, investimenti sulle infrastrutture e una pianificazione capace di affrontare gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico.