Calabria al voto: Seggi aperti fino alle 15 per eleggere il nuovo Governatore e Consiglio regionale

L’affluenza si attesta al 29,08% dopo la prima giornata di voto: attesa per i risultati finali, con lo spoglio al via nel pomeriggio.

CATANZARO – Giornata decisiva per la Calabria, chiamata oggi a completare le operazioni di voto per l’elezione del nuovo presidente della Giunta regionale e del rinnovo del Consiglio. I seggi, aperti anche in questa seconda giornata, consentiranno ai cittadini calabresi di esprimere la propria preferenza fino alle ore 15:00.

Sono 2.406 le sezioni totali dislocate nelle tre circoscrizioni regionali: la circoscrizione Nord (che comprende Cosenza e provincia), la Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e rispettive province) e la Sud (Reggio Calabria e provincia).

Affluenza in attesa di conferma

​L’attenzione resta alta sui dati di partecipazione. Al termine della prima giornata di voto, l’affluenza alle urne si è attestata al 29,08%. Un dato che, sebbene non definitivo, fornisce una prima indicazione sulla partecipazione popolare a questa tornata elettorale cruciale per il futuro della Regione.

​Il via allo spoglio e l’attesa per il Governatore

​La macchina elettorale è pronta per la fase finale. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi, prevista per le 15:00, l’attenzione si sposterà sugli exit-poll, che forniranno le prime proiezioni e indicazioni sul possibile vincitore.

Subito dopo, prenderà il via lo spoglio delle schede. È dal conteggio dei voti che usciranno i nomi del nuovo Governatore della Regione Calabria e dei consiglieri che siederanno nell’assemblea regionale.

Si prevede una lunga e intensa giornata di scrutinio che, salvo sorprese o situazioni di grande equilibrio, dovrebbe fornire un quadro chiaro dei risultati già in serata.