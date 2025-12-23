Calabria, cinghiali e lupi

I miti greci antichissimi presentano una vasta gamma di animali selvatici (leoni, cinghiali, lupi e anche mostri come l’Idra), contro i quali combattono gli eroi e i semidei; e si vede che gli eroi stravinsero, perché nella Grecia storica sono scomparse le belve, e troviamo solo specie domestiche e d’allevamento. Resta però traccia di un culto di Apollo Liceo (Lykaios, dei lupi), donde il Liceo.

In epoche remotissime, i Romani invocavano Marte come Lupercus (lup-arceo, che allontana i lupi); e i lupi vengono segnalati in Sila: ma null’altro turba l’antropizzazione che gli autori classici, con ammirazione, attribuiscono all’Italia.

Che Romolo e Remo, figli di Marte, vengano allevati da una lupa, è tutt’un altro discorso, e anche è ambiguo il significato di lupa! Ve lo spiego quando sarete più grandi, dicevo ai miei allievi in casi simili, e ridevano tutti.

L’animale selvatico appare invece diffusissimo nell’Europa germanica, come attesta l’onomastica, con nomi propri derivati da wolf, lupo (Ataulfo, Volfango), o da bern, orso (Bernardo); e si ricordano anche bovini giganteschi come l’uro.

Anche l’Europa dell’Alto Medioevo dovette tornare a essere tutta popolata da lupi da affrontare in difesa delle greggi, donde cognomi come Lupano; e la lupara; e tante favole e leggende, tra cui quella del licantropo.

Che ci fanno dei lupi, a Stalettì paese? Quello che fanno i cinghiali, effetto di un assurdo ripopolamento degli anni 1970; poi qualcuno ebbe l’ideona di usare i lupi contro i cinghiali, al posto di adeguati fucili. Risultato, siamo pieni di lupi e di cinghiali.

Servono, come nella Grecia mitica, degli eroi?

Ulderico Nisticò