Calabria con gusto: le uova di Pasqua della famiglia D’Errico conquistano gli scaffali di Naturium

Il progetto culturale di Giovanni Sgrò promuove l’eccellenza cioccolatiera: prodotti artigianali di altissima qualità, con una linea dedicata a chi soffre di intolleranze alimentari

C’è una storia che profuma di cacao e sa di Calabria autentica dietro le uova di Pasqua che quest’anno troneggiano sugli scaffali degli store Naturium di Montepaone, Satriano e Rende. È la storia de “La Cioccolateria”, un’azienda familiare nata a Catanzaro nella metà degli anni Settanta per mano dei giovanissimi coniugi Stefania e Angelo D’Errico, e oggi divenuta un punto di riferimento nel panorama dolciario calabrese e non solo.

A portarla all’attenzione del pubblico attraverso il suo progetto culturale di valorizzazione delle eccellenze territoriali è Giovanni Sgrò, anima di Naturium, che da tempo ha fatto della promozione dei produttori locali una vera e propria missione. “Averli tra i nostri scaffali è una bella soddisfazione per i nostri clienti”, spiega Sgrò, che con la famiglia D’Errico condivide la filosofia del lavoro fatto bene, senza scorciatoie.

Una tradizione che viene da lontano

La Cioccolateria mosse i primi passi come filiale di uno dei marchi più prestigiosi dell’epoca, La Talmone, per poi intraprendere un cammino autonomo che l’ha portata a conquistare riconoscimenti di primo piano: l’inserimento nel Golosario di Paolo Massobrio, la segnalazione del Gambero Rosso, la partecipazione al SIGEP di Rimini nel 2009 e la collaborazione con il Chococlub, con tanto di collana in cioccolato esposta a San Marino. Persino il mondo dello spettacolo non è rimasto indifferente: personaggi come Raul Bova, Edoardo Bennato e Katia Ricciarelli hanno apprezzato le delizie prodotte nel laboratorio calabrese.

Ma è nel presente che si gioca la partita più interessante. Da Sersale, dove oggi ha sede la produzione, partono bancali di cioccolato destinati ad affermate aziende internazionali, che li commercializzano con i propri marchi. Un lavoro silenzioso e di sostanza, lontano dai riflettori ma solido nella qualità.

Il giovane Andrea e la nuova visione

A imprimere una svolta manageriale all’azienda è stato Andrea D’Errico, figlio di Angelo, laureato in Economia aziendale alla Magna Graecia di Catanzaro. La sua formazione accademica non lo ha allontanato dal laboratorio: Andrea è il primo a scaricare i bancali, a curare le consegne, a lavorare fianco a fianco con il padre.

“Laureato, sì, ma senza giacca e cravatta: con le mani in pasta”, racconta Sgrò con ammirazione. “Solo vivendo il mondo della produzione si capisce davvero cosa può essere utile. È un bell’esempio di giovane formato che sta con i piedi per terra e non si risparmia nei sacrifici”.

La visione di Andrea ha portato l’azienda a differenziarsi dal mercato tradizionale dell’uovo di Pasqua da prezzo, puntando su scelte coraggiose senza rinunciare alla competitività.

L’uovo che non esclude nessuno

Il fiore all’occhiello di questa Pasqua è una linea di uova senza glutine, senza zucchero e senza lattosio, pensata per chi convive con intolleranze alimentari ma non vuole rinunciare alla golosità.

“Abbiamo realizzato un prodotto di altissima qualità”, spiega Andrea D’Errico. “Il cacao proviene da piantagioni programmate di anno in anno, per garantire un’origine costante e una fragranza omogenea nel tempo”.

Tra le proposte spicca l’uovo al pistacchio, arricchito con granella e una crema spalmabile contenente il quaranta per cento di pistacchio italiano. Una scelta che coniuga eccellenza degli ingredienti e attenzione alle esigenze di un pubblico sempre più consapevole, il tutto a prezzi che restano concorrenziali.

Naturium, vetrina delle eccellenze calabresi

Con iniziative come questa, il progetto Naturium di Giovanni Sgrò conferma la propria vocazione: non semplice distribuzione commerciale, ma autentica operazione culturale di riscoperta e valorizzazione del meglio che la Calabria sa produrre. Un territorio che, quando sceglie la qualità, sa competere con chiunque.

Le uova de “La Cioccolateria” sono disponibili negli store Naturium di Montepaone, Satriano e Rende.