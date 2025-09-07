Calabria, divagazioni elettorali

Con la scusa della par condicio, non vi dirò per chi voto il prossimo ottobre. Del resto, il voto è personale libero segreto. Da notare che non ho tessera di partito dal 31 dicembre 1994, quando Fini, cone la complicità di un mucchio di persone, compì l’eutanasia del MSI-DN. Avrò qualche vaga, vaghissima simpatia, e qualche antipatia; ma non certo visione della vita e del mondo, ideale, idea, e nemmeno ideologia. Del resto, io conto un (01) voto. Tuttavia voterò, giacché con l’attuale meccanismo, non votare è uguale a votare.

Posso dirvi per chi non esprimerò preferenza. Non preferirò per chi dovesse chiedermelo, direttamente o per interposta persona, se ciò avverrà dopo lunga amnesia.

Fatte queste premesse, costatiamo che ci sono trecentocinquantotto (358) candidati, una densità davvero imponente, considerando che la Calabria è ben poco popolata; e dei pochi, molti lavorano e studiano fuori, quindi non so se si sobbarcheranno un viaggio e delle spese.

Certo non verranno a votare i 3.400 elettori di Cardinale, che sono elettori esattamente come chi abita in pieno centro, però vivono da cinque o sei generazioni in Brasile e Argentina e USA e Australia; e che sarebbe ora di cancellare dagli elenchi. Come fare? Una circolare a tutte le ambasciate, chiedendo agli interessanti conferma o meno dell’intenzione di farsi un viaggio di migliaia di chilometri, eccetera. Se non rispondono entro tre mesi, via dagli elenchi.

Detto anche questo, vediamo cosa ci propongono i suaccennati 358. Per carità, ci evitino quelle vagonate di utopie cui la Calabria è abituata da quando, come scrivo io, era Kalabria, e vagavano i pitagorici, poi i gioachimiti, poi i campanelliani… poi utopisti recenti e contemporanei in cerca di scorciatoie per superare in un anno le arretratezze di secoli. O per convincere la gente a stare nel paesello e farsi la salsa di pomodoro in mezzo alla strada, accanto a distese di fichi da seccare.

Un solo pensatore tenne i piedi per terra, Cassiodoro; ma qualcuno cerca di intrupparlo tra i sognatori.

Non ci servono SIR, Saline, palline da tennis, trattori di gran marca, automobili eccetera. Ci servono, in breve:

– Cultura, quella seria, senza sbarchi di Ulisse e re Italo e altre favolette.

– Turismo del 2025 e non “chiappe chiare” tipo anni 1950; quindi turismo balneare di effettiva durata, con stranieri sudanti a settembre; turismo culturale e reigioso ed enogastronomico ed esperienziale eccetera.

– Agricoltura di qualità: “nd’ava olivari” tipo XVIII secolo non interessa a nessuno.

– Piccole e medie aziende, senza patacche tipo Isotta Fraschini.

– Tecnici di consolidato valore.

– E qui entrano in gioco scuola e università. Ci bastano gli stuoli di avvocati… e se volete grecisti, ebbene, siano capaci di distinguere un aoristo dall’Ariosto.

– Una Regione che funzioni, quindi una classe politica che dia ordini ai passacarte, e ne pretenda l’esecuzione.

– Possibilmente senza essere andata a cena con gli impiegati la sera prima.

– Eccetera.

Sentirò mai cose del genere? Vi do tempo fino al 4 ottobre, candidati.

Ulderico Nisticò