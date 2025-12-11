Calabria Fashion: al Marca di Catanzaro, l’evento di moda che celebra il talento creativo della Calabria

Venerdì 12 e sabato 13 dicembre, l’evento – organizzato dal Premio Carlino d’Argento e dalla Camera della Moda Artigiana in Calabria – riunisce maestri artigiani e giovani fashion designer calabresi, tra talk, workshop e sfilate

La Calabria, terra di antiche tradizioni tessili e artigianato d’eccellenza, è pronta a ospitare un evento unico volto a promuovere i talenti creativi del territorio nel panorama della moda.

Si tratta del Calabria Fashion – Tradizione e Nuove visioni, organizzato dal Premio Carlino d’Argento e dalla Camera della Moda Artigiana in Calabria, che, venerdì 12 e sabato 13 dicembre, all’interno del Museo delle Arti di Catanzaro (MARCA) farà risplendere la bellezza della cultura tessile, tra innovazione e sostenibilità.

Ad alzare il sipario sull’evento, alle ore 18 della prima giornata, sarà l’inaugurazione degli stand di stilisti calabresi che coinvolgeranno i visitatori in workshops che, gratuitamente, permetteranno di scoprire come combinare idee creative con la conoscenza dei tessuti e delle tecniche di confezionamento.

L’esperienza di maestri artigiani rappresentanti di case di moda locali che valorizzano le tecniche tradizionali, come Francesco Servidio, sarto artigiano attivo dagli anni ’80 con la sua Sartoria Forbici d’Oro, e Gennaro Santillo che porta avanti la tradizione di famiglia con la pregiata camiceria artigianale Santillo 1970, si incontrerà con l’estro di giovani fashion designer che esplorano linguaggi nuovi, materiali innovativi e contaminazioni digitali, come Rocco Vitaliano, il più giovane artigiano calabrese, fondatore di Vitaliano Couture, dove realizza accessori di moda sostenibile con i telai antichi calabresi.

Presenzieranno anche Elena Vera Stella, fashion designer e consulente di immagine per eventi e trasmissioni di successo, Annachiara Cozza e Elia Anania, studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro nonché vincitori dell’Arcadia Exhibition 2025 – Concorso per Giovani Fashion Designer.

Sabato 13 dicembre, dalle ore 18, saranno protagonisti anche di una sfilata, ovvero una fashion performance immersiva che, tra luci proiettate sulle mura storiche del Chiostro e allestimenti a cura di Giovanna Fabularo, Giusy Agostino e Raffaella Calfa, farà dialogare collezioni che raccontano la bellezza, la memoria e l’identità del territorio calabrese, reinterpretate con sensibilità contemporanea.

Ad impreziosire questo viaggio visivo ed emozionale sarà un talk in cui interverranno ospiti del mondo dell’arte e della moda calabrese: l’orafo scultore Antonio Affidato, il fashion designer Salvatore Migale, fondatore del brand Migale Couture, Emilio Salvatore Leo, direttore creativo di Lanificio Leo, la più antica fabbrica tessile della Calabria, e Franco Arcuri, anima e guida della casa sartoriale Arcuri Cravatte.

Insieme celebreranno l’espressione artistica come impegno etico e risorsa identitaria per il futuro del territorio, sulle note del musicista Marco Calabrese.

La serata si concluderà con un After aperto al pubblico, che trasformerà il Chiostro del Marca in uno spazio di socialità, dialogo e festa. Le sonorità del Tchaikovsky Jazz Trio Jazz Trio & Friends – composto da Francesco Cerulo al pianoforte, Giacomo Cerullo al basso elettrico, Guido Rovere alla batteria, Mario Stumpo al clarinetto, Michelangelo Mulè al sax e dalle voci di Maria Carolina Luzzo e Diletta Carrozzino – accompagneranno la degustazione di bollicine e finger food ispirati a specialità calabresi, a cura della chef Valentina Amato, del gelatiere Ivan Procopio e del pasticcere Antonio De Santis.