Calabria, il plauso di Sgrò (Naturium) per le mense biologiche

“La promozione di mense scolastiche biologiche da parte della Regione Calabria è un’iniziativa importante, meritoria e da concretizzare in tempi brevi”. A sostenerlo è Giovanni Sgrò, promotore del progetto culturale “Naturium”, da tempo attivo sul fronte della sostenibilità ambientale e per l’adozione di abitudini alimentari corrette e legate ai territori.

“Non entriamo nel merito dei finanziamenti o della parte burocratica che non ci compete – il commento di Sgrò. – Il nostro plauso va all’idea, all’impegno che finalmente apre uno squarcio importante, a livello politico-istituzionale, sul concetto di sana e corretta alimentazione quale diritto fondamentale per tutti, a partire dalle giovani generazioni”.

“Come progetto Naturium – prosegue la nota – da anni lavoriamo con le scuole per promuovere l’educazione alla cura di sé attraverso un’adeguata alimentazione. Che lo faccia, adesso, la Regione Calabria, invitando gli enti locali a sfruttare i canali finanziari disponibili per creare mense scolastiche biologiche e a chilometro zero non può che renderci felici”.

“Alla ristorazione scolastica – evidenzia Sgrò – deve essere riconosciuto un ruolo educativo. Occorre affiancare e sostenere le giuste scelte alimentari, sia per fornire ai giovani le basi di una sana alimentazione che per farli riflettere anche sulle ripercussioni ambientali dei metodi agricoli di produzione, di trasformazione, trasporto e preparazione degli alimenti. Consumare prodotti di stagione, di provenienza locale, da agricoltura biologica e dal commercio equo e solidale è una scelta che può cambiare il futuro della nostra regione e del nostro intero Pianeta”.