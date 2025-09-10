Calabria, il tifo a distanza per Bernard Dika candidato in Toscana

Da Soverato a Pistoia, il legame con il giovane capolista Pd. Giovanni Sgrò: “Con noi ha sempre lavorato per i giovani e la cultura”

C’è una Calabria che, alle imminenti elezioni regionali, guarda con simpatia oltre i confini e fa il tifo per un candidato in Toscana. È Bernard Dika, giovane volto del Partito Democratico, capolista nel collegio di Pistoia, che in queste ore riceve messaggi di plauso, foto sui social e incoraggiamenti anche dalla punta dello Stivale.

Ma che c’entra la Calabria con Dika? A spiegarlo è Giovanni Sgrò, calabrese di Soverato e anima del progetto culturale Naturium, che da anni collabora con il giovane candidato: “Con Bernard abbiamo un legame speciale – racconta –. Da tempo è protagonista di incontri con le scuole, iniziative pubbliche, meeting. Ha sempre dato una mano come ambasciatore del nostro progetto culturale. La sua preparazione e il modo in cui riesce a coinvolgere le nuove generazioni sono davvero straordinari”.

Chi è dunque Bernard Dika? Nato a Firenze da genitori albanesi, classe 1998, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per il suo impegno civico e sociale. Negli anni si è distinto come relatore in numerosi eventi nazionali, formatore nelle scuole, volto attivo nel dibattito politico e culturale giovanile.

Un percorso che affascina e ispira, soprattutto se letto in parallelo con la realtà calabrese. “Qui – commenta Sgrò nelle sue conclusioni – nelle liste per le Regionali, lo spazio per i giovani sembra ancora molto risicato, quasi marginale. È questo il paradosso che emerge: mentre la Calabria incoraggia e sostiene un giovane leader altrove, fatica ancora a valorizzare i propri talenti, spesso costretti a trovare riconoscimento lontano da casa”.