Calabria in Armi ricorda le vittime del bombardamento dell’Agosto del 1943

Il 27 e 28 agosto del 1943 Catanzaro fu colpita da un pesante bombardamento alleato, che devastò il centro storico, rase al suolo numerosi edifici e causò centinaia di vittime tra la popolazione civile.

Quel 27 agosto, però, la violenza dei bombardamenti superò ogni previsione: vennero colpiti il Duomo, la Chiesa dell’Assunta e molte case nelle vicinanze, lasciando detriti, rovine e circa 500 vittime tra cui il vicario generale Mons. Scorza e il seminarista Luigi Afeltra.

Il giorno successivo, alla stessa ora, la violenza nemica si accanì sui quartieri a nord della Città. Il quartiere di Pontegrande fu tormentato dai raid aerei anche perché sul territorio erano accasermati alcuni reparti militari e stazioni radio (ad esempio Villa Bly fu sede, in quel periodo, del comando germanico). L’azione distruttrice non risparmiò neanche il Cimitero Comunale e l’Ospedale Ciaccio (già Luigi Razza).

L’Associazione Culturale “Calabria in Armi”, anche in questa annuale ricorrenza ha voluto ricordare le centinaia di vittime civili e militari di quei tragici eventi presso la croce di legno ubicata all’ingresso del quartiere Pontegrande – la croce è stata realizzata dal socio Salvatore Leone nello stesso luogo ove, a guerra finita, era stata innalzata una piccola croce poi distrutta da un incendio.

Dopo una breve e sentita allocuzione del Presidente, Gen. Div. (aus) Pasquale Martinello, una toccante rievocazione percorsa dal dott. Nando Castagna e il riposo eterno per le anime dei defunti invocato da Don Andrea Gasparro, ha fatto seguito la benedizione della croce e la deposizione di un omaggio floreale. La lettura della “Preghiera della Patria” ha concluso la cerimonia.

Sono state commemorate anche le 50 vittime civili e militari che Pontegrande subì nel corso della prima e seconda guerra mondiale. A loro perenne ricordo il 24 maggio 2015 l’associazione e un comitato del borgo si fecero partecipi della realizzazione di un monumento, sito nei giardinetti centrali del quartiere in via Ettore Vitale.

A ricordo di tutti i caduti di quell’incursione aerea alleata del 43, il 25 aprile di quest’anno presso il museo Storico Militare di Catanzaro, il Presidente della Provincia Dottor Mario Amedeo Mormile, il Direttore dell’Accademia delle Belle Arti Professore Virgilio Piccari e il Generale D. (aus) Pasquale Martinello Presidente dell’Associazione Calabria in Armi hanno inaugurato un Monumento ideato dal Professor Giuseppe Spatola.