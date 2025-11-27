Calabria: L’esodo silenzioso di 100.000 Giovani. Il Sud si svuota

Quella che da anni è stata definita una “fuga di cervelli” è ormai diventata un’autentica emorragia generazionale che sta svuotando il Mezzogiorno d’Italia. Il dato che emerge solo per la Calabria è drammatico e agghiacciante: negli ultimi dieci anni, ben 100.000 giovani hanno messo la loro terra alle spalle per cercare un futuro altrove.

Questo esodo massiccio non è solo una statistica demografica, ma un profondo vulnus sociale ed economico. Ogni valigia che parte dalla Calabria è un talento, una competenza, un’opportunità di sviluppo che viene persa.

Questi 100.000 giovani vanno ad arricchire altre regioni del Nord Italia o Paesi europei, versando altrove le loro energie e il loro contributo fiscale, lasciando la propria terra d’origine più povera, più anziana e più sola.

Il Destino che unisce il Meridione

​Il dramma calabrese non è un caso isolato, ma la punta di un iceberg che affonda le sue radici in tutto il Meridione. Dalla Campania alla Sicilia, dalla Puglia alla Sardegna, il copione è lo stesso: intere generazioni sono costrette a migrare per trovare quelle opportunità lavorative e quel riconoscimento professionale che la loro terra non riesce a garantire.

È una generazione che parte e una terra che resta con la solitudine, i servizi che si contraggono e poche speranze di inversione di rotta.

La Grande domanda: L’Immobilismo Politico

​Di fronte a questa crisi strutturale, il ruolo della politica emerge come il punto più dolente del dibattito. La retorica del “riscatto del Sud” si scontra ogni giorno con una realtà fatta di infrastrutture carenti, burocrazia asfissiante e, soprattutto, una cronica mancanza di investimenti mirati a creare un ecosistema lavorativo stabile e di qualità.

​La domanda che i cittadini del Mezzogiorno pongono con crescente frustrazione è legittima e perentoria: Cosa ha fatto davvero la politica per il Sud in tutti questi anni? E, cosa più importante, cosa sta facendo adesso?

​Per decenni, il Sud è stato visto come un inesauribile bacino elettorale, buono per la “caccia al voto” a ogni tornata elettorale, ma sistematicamente trascurato quando si è trattato di pianificare e attuare riforme e progetti capaci di trattenere i giovani e invertire la rotta demografica.

Serve un Piano Strategico, Non Promesse

​La Calabria e il resto del Sud non hanno bisogno di sussidi spot o di misure palliative. Hanno bisogno di un Piano Strategico

Nazionale che punti su:

​Infrastrutture efficienti: Non solo strade e ferrovie, ma anche una vera e propria digitalizzazione.

​Sostegno all’impresa giovanile: Incentivi reali e sburocratizzazione per chi vuole investire in loco.

​Potenziamento di Sanità e Istruzione: Per garantire servizi essenziali che siano competitivi con il resto del Paese.

Senza un’azione decisa e non più procrastinabile, l’esodo di 100.000 giovani calabresi non sarà che l’inizio di un declino inarrestabile, condannando una terra ricca di storia, cultura e potenziale a diventare la regione degli anziani in attesa del voto successivo. Il tempo delle promesse è finito: il Sud, e la Calabria in primis, aspettano risposte concrete.