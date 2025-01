Calabria, PNRR e incapacità

Dedico questa paginetta ai piagnoni pinoaprilati, i quali lamentano che, per colpa di Nino Bixio (manco sanno chi era!), il Nord riceve soldi e la Calabria no. E invece la stampa calabrese va dicendo esattamente il contrario: la Calabria riceve i soldi, però non li sa spendere, e nemmeno sa fare i progetti.

Di chi è la colpa, secondo me?

1. La Calabria è spezzettata in 404 Comuni, la stragrande maggioranza dei quali piccolissimi e spopolati; e il cui personale è, per forza di cose, incapace di progettare, quindi di spendere.

2. Lo stesso per le Province.

3. Peggio per la Regione, il cui personale è palesemente pletorico, e ancor più palesemente immobile e lento e impacciato di fronte a un compito immane come progettare e spendere con il PNRR.

4. Queste sono le colpe burocratiche. Ma io, nei ritagli d tempo, faccio lo storico, e perciò so che la burocrazia prende il potere quando la politica le lascia le briglie sul collo e girarsi i pollici; e quando magari il politico è amico del burocrate.

5. Se invece il politico fosse autorevole, e soprattutto distaccato da ogni rapporto personale con gli impiegati, ecco come dovrebbe comportarsi: assegnare compiti precisi; imporre scadenze precise; comminare punizioni precise… e, nel caso improbabile, anche premi.

6. La colpa, e gli eventuali meriti, sono della politica.

7. E anche della cultura, se la cultura ufficiale calabrese non fosse, per contratto, depressa e retribuita per deprimersi e deprimere; e, sempre per contratto, muta su qualsiasi argomento concreto, e soprattutto economico e lavorativo.

Ah, se perdiamo il PNRR, la Calabria, che è già l’ultima d’Europa, può concorrere con successo all’ultima dell’Africa.

Ulderico Nisticò