Calabria, Regione Calabria e cultura

Che il 2027 sia l’anno europeo dei Normanni, e la Calabria e la Regione non se ne accorgono, non è il solo caso, e nemmeno il peggio: è la circostanza che evidenza la carenza di attività culturali della Regione Calabria, con Province e Comuni, e della Calabria in generale.

Eppure, se c’è qualcosa di cui la nostra terra gronda e pullula, sono università e scuole, quindi laureati e diplomati come se piovesse. Ed è una storiella che dura da secoli e secoli di avvocati e notai e medici e ostetriche e magare, nonché monaci ed ecclesiastici da non sapere dove metterli; tutti, con rarissime eccezioni, bravini nel loro mestiere, però rigorosamente privi della benché minima iniziativa culturale; “preparati”, si dice in Calabria, ignorando che “preparato” è participio passivo: molto, molto PASSIVO.

Chiariamo due punti: io ho votato, più o meno direttamente, per l’attuale Regione; che io abbia votato pro o contro, il mio giudizio sulla politica culturale è negativissimo dal 1970 ai giorni nostri (sinistra, centrosinistra e centro[destra]). Gli assessori al ramo sono sempre stati di purissimo arredamento come le bambole Furga, con l’implicito ordine di non fare mai nulla; ordine sempre puntualmente e volenterosamente eseguito.

Oggi, a quanto mi risulta, il ramo Cultura è direttamente gestito da Roberto Occhiuto, e ciò dallo scorso settembre, quindi sei mesi fa; e delle due è l’una: o io sono disinformato, e allora informatemi; oppure in sei mesi non abbiamo visto nulla di culturale. Delle due è l’una, e tertium non datur.

E non parliamo delle Province, che è già un miracolo se rattoppano ogni tanto una buca; figuratevi se si preoccupano dei Normanni o degli Esquimesi.

Quanto agli intellettualoni famosissimi, paiono la rappresentanza ufficiale della malinconia e della depressione: possono curarsi di Roberto e Ruggero e Giuditta e Adelasia e Boemondo?

Non possono, perché gli Altavilla e consorti erano sanissimi, baldi, allegri, divertaioli e ridanciani; e rigorosamente analfabeti, però con centinaia di preti e monaci e muezzìn a disposizione, se volevano scrivere qualcosa in latino e greco e arabo.

No, decisamente non sono cosa per i nostri tristi e patiti dotti calabresi cittadini onorari di Belforte. Dov’è Belforte? Beh, leggete qualcuno dei miei libri. Ma tanto la cittadinanza onoraria gliela danno lo stesso, segue cena.

A che serve aver scritto questo pezzo? A niente, state tranquilli: faranno finta di non aver letto, quindi manco si offendono. Ora non mi resta che concludere, con Archiloco, χολὴν οὐκ ἔχεις. Che vuol dire? Chiedetelo a qualche professorone segue cena.

Ulderico Nisticò