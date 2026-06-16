Calabria, scatta il piano antincendio boschivo: divieti rigorosi e tolleranza zero fino al 15 ottobre

Con l’approssimarsi della stagione estiva, la Regione Calabria – tramite l’Azienda Calabria Verde e la Presidenza della Giunta Regionale – ha attivato ufficialmente la Campagna di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per l’anno 2026.

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In conformità con le leggi nazionali e regionali vigenti, il Presidente della Giunta On.le Roberto Occhiuto ha decretato il periodo di grave pericolosità, che entrerà in vigore su tutto il territorio regionale dal 15 giugno al 15 ottobre 2026 (salvo eventuali variazioni legate all’andamento climatico).

​I divieti assoluti

​Durante questo periodo, al fine di salvaguardare lo straordinario patrimonio naturale calabrese e l’incolumità pubblica, vige il divieto assoluto di:

​Accendere fuochi o far brillare mine in aree boschive e terreni cespugliati.

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Utilizzare motori, fornelli o inceneritori che possano produrre faville o braci.

​Fumare o compiere operazioni che possano generare un rischio immediato di rogo nei boschi, sulle strade e sui sentieri.

​Abbandonare rifiuti all’interno dei boschi e in discariche abusive.

​Inoltrarsi o parcheggiare veicoli dotati di marmitta catalitica a diretto contatto con l’erba secca.

​Regolamentazione delle deroghe e attività agricole

​Il provvedimento stabilisce regole molto severe anche per l’agricoltura e le attività ricreative:

​Picnic e Barbecue: L’uso del fuoco per la cottura di cibi è consentito esclusivamente nelle aree picnic appositamente attrezzate o nei barbecue privati posti ad almeno 20 metri dalle zone boscate, esclusivamente in giornate non ventose.

​Fuoco prescritto e ripulitura: La ripulitura dei terreni dai residui vegetali è permessa solo fuori dal periodo a rischio (tra il 1° ottobre e il 31 marzo). Le attività eccezionali di “fuoco prescritto” a fini di ricerca o tutela ambientale richiedono una complessa documentazione tecnica e l’autorizzazione scritta dell’Ufficio Operativo Territoriale (UOA) competente per territorio (sedi a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria).

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Sanzioni e Controllo del Territorio

​La locandina ricorda che i trasgressori saranno puniti severamente con le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e dalla L.R. n. 51/2017, oltre alle conseguenze penali previste dalla legge. I proprietari di terreni abbandonati o incolti hanno l’obbligo di rimuovere i materiali infiammabili; in caso di inadempienza, i Comuni interverranno direttamente addebitando le spese.

Come segnalare un incendio

​La collaborazione dei cittadini è considerata fondamentale per la tempestività degli interventi. In caso di avvistamento di focolai, la cittadinanza è invitata a contattare immediatamente:

​Il Numero Verde Regionale: 800 – 496496

​Il portale web dedicato: https://difendiambiente.regione.calabria.it/