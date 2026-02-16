Calabria, scatta l’allerta arancione: ore d’ansia per vento e nubifragi

La Protezione Civile lancia l’allarme: da oggi lunedì 16 febbraio il maltempo stringe la regione in una morsa. Preoccupano le raffiche di vento fino a 100 km/h sul versante tirrenico.
CATANZARO – Non c’è tregua per il meteo in Calabria. La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di criticità che dipinge di arancione gran parte della mappa regionale a partire dalle ore 13:00 di oggi, lunedì 16 febbraio, estendendo l’allerta per l’intera giornata di domani, martedì 17 febbraio.
Le zone a rischio
L’attenzione è massima soprattutto sul versante tirrenico, dove la combinazione di piogge intense e venti di burrasca potrebbe creare i disagi maggiori. Nello specifico, l’allerta arancione riguarda:
La provincia di Cosenza (area tirrenica)
La provincia di Catanzaro (area tirrenica)
La provincia di Vibo Valentia
Nel resto della regione vige l’allerta gialla, ma la situazione resta sotto stretto monitoraggio a causa della rapidità di evoluzione dei fenomeni atmosferici.
L’incognita vento: raffiche da record
A preoccupare maggiormente gli esperti non sono solo le precipitazioni, ma la violenza del vento.
Sono previste nelle prossime ore raffiche che potrebbero sfiorare i 100 km orari, una forza tale da rappresentare un serio pericolo per la stabilità di alberi, cartellonistica stradale e infrastrutture leggere.
”Il rischio di mareggiate lungo le coste esposte è elevato”, avvertono dalla Protezione Civile, raccomandando ai cittadini la massima prudenza negli spostamenti.