Calabria: Sea & Rivers, otto appuntamenti Plastic Free tra spiagge, parchi e territori

Il 26 e 27 settembre iniziative in quattro province calabresi nell’ambito della mobilitazione nazionale che conta oltre 200 appuntamenti in Italia e anche oltreconfine

Otto appuntamenti tra spiagge, parchi e aree urbane per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela di mari, fiumi e territori. Sabato 26 e domenica 27 settembre anche la Calabria sarà protagonista dei Sea & Rivers, la mobilitazione di Plastic Free Onlus che vedrà oltre 200 iniziative svolgersi in contemporanea in tutta Italia e anche oltreconfine.

In Calabria si comincia sabato 26 settembre con quattro appuntamenti: a Taverna (CZ), presso il Villaggio Cutura con ritrovo all’Osteria Brigante Errante; a Palmi (RC), al Porto Turistico; a Reggio Calabria, nel Parco Lineare Sud, con ritrovo nella piazza di fronte alla stazione Omeca; e a Belvedere Marittimo (CS), presso il Lido Il Bizzarro, in contrada Santa Litterata.

Domenica 27 settembre, in coincidenza con la Giornata mondiale dei fiumi, sono invece in programma quattro iniziative: a San Pietro in Guarano (CS), in via Pozzillo presso il Parco Giochi; a Serra San Bruno (VV), in località Acquedotto; a Guardia Piemontese (CS), sul lungomare; e ad Acri (CS), lungo il Cammino dei Frati Santi, dove si terrà una passeggiata ecologica.

“Sea & Rivers vuole richiamare l’attenzione sul legame tra ciò che abbandoniamo sul territorio e la salute dei nostri mari e dei nostri ecosistemi – dichiara Alberto Fio, referente regionale Plastic Free per la Calabria e coordinatore degli appuntamenti –. Con otto iniziative in due giorni vogliamo coinvolgere sempre più cittadini in un’azione concreta, ma soprattutto diffondere maggiore consapevolezza. Raccogliere i rifiuti è importante, ma lo è ancora di più evitare che vengano dispersi nell’ambiente e promuovere comportamenti più responsabili nella vita quotidiana”.

Gli appuntamenti calabresi si inseriscono nelle tre giornate nazionali dei Sea & Rivers, dal 25 al 27 settembre, dedicate alla rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente e alla sensibilizzazione sull’impatto che comportamenti quotidiani e cattive abitudini possono avere sugli ecosistemi.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Sul sito www.plasticfreeonlus.it/eventi è possibile consultare l’elenco completo degli appuntamenti, individuare quello più vicino e registrarsi per prendere parte all’iniziativa.