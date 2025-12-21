Calabria sempre più vecchia in un’Italia verso il tracollo: giovani in fuga e comuni che si svuotano

​ I dati del censimento 2024 dipingono un quadro drammatico: quasi 190mila italiani in fuga nell’ultimo anno. Confindustria lancia l’allarme: “Entro il 2040 mancheranno 4 milioni di lavoratori”.

​Il bollettino demografico dell’Italia somiglia sempre più a un diario di guerra, dove i caduti non sono soldati, ma residenti, giovani e prospettive future. Il censimento 2024 certifica un’accelerazione della crisi: nell’ultimo anno, ben 188.903 connazionali hanno deciso di trasferire la propria residenza all’estero, con un incremento di 30.000 unità rispetto al 2023. A pagare il prezzo più alto è il Mezzogiorno, con la Calabria che si conferma l’epicentro di un pericoloso “inverno demografico”.

Calabria: un deserto generazionale

​In Calabria, il fenomeno del calo demografico non è più una proiezione statistica, ma una realtà visibile nei borghi dell’entroterra. I comuni si svuotano, le scuole chiudono per mancanza di iscritti e l’età media della popolazione continua a salire vertiginosamente.

La fuga dei giovani non è solo una scelta individuale, ma un’emorragia di competenze e vitalità che lascia la regione in mano a una popolazione sempre più anziana e fragile.

L’allarme di Confindustria: un’economia senza braccia

​Le ripercussioni di questo esodo non riguardano solo la tenuta sociale, ma minacciano direttamente il sistema produttivo nazionale. Secondo le stime di Confindustria, se il trend non verrà invertito, entro il 2040 l’Italia dovrà fare i conti con 4 milioni di lavoratori in meno.

​”Senza un ricambio generazionale e senza politiche attive per trattenere i talenti, il rischio è il tracollo del sistema produttivo e la sostenibilità del welfare”, avvertono gli analisti.

Una nazione a due velocità

Il record di fughe dal Sud evidenzia una frattura sempre più profonda tra le aree del Paese. Mentre il Nord prova a resistere grazie all’attrazione di flussi migratori interni ed esterni, il Mezzogiorno — e la Calabria in primis — sembra destinato a un ruolo di “serbatoio di risorse” per l’estero. Chi resta si trova a gestire territori con servizi minimi e un’economia stagnante, alimentando un circolo vizioso che spinge anche i più indecisi a partire.

La sfida per la politica non è più “gestire il declino”, ma evitare la scomparsa di intere comunità. Senza investimenti strutturali e una reale valorizzazione del lavoro giovanile, l’Italia del 2040 sarà un Paese non solo più povero, ma profondamente diverso da come lo conosciamo oggi.